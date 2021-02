Transmisje imprez sportowych w jakości HDR? Obejrzysz je w Canal+ dzięki Sony i Euro Media Group

Dwuletnia współpraca firm Euro Media Group i Sony nad zastosowaniami standardu HDR zaowocowała rozpoczęciem przez Canal+ transmisji meczów piłkarskich w jakości UHD HDR.

Stacje telewizyjne już od kilku lat prowadzą próby ze standardem HDR, by zapewnić widzom bardziej atrakcyjne wizualnie, realistyczne obrazy. Niemniej jednak migracja z SDR do HDR jest procesem wyjątkowo złożonym, inaczej niż w przypadku przechodzenia z HD na 4K. Wynika to z konieczności efektywnej konwersji nie tylko klatkażu, lecz także zakresu barw, kwantyzacji, rozdzielczości i zakresu dynamiki — a wszystko to w fazach od rejestracji obrazu po transmisję.

Opracowując kompleksowy system organizacji pracy z obrazem HDR na żywo, EMG i Sony wykorzystały jako punkt wyjścia rozwiązanie Sony SR Live. W skład systemu wchodzą kamery HDC-3500, procesor HDR HDRC-4000 i monitory referencyjne BVM-HX310 firmy Sony, a jego podstawę stanowią obecne metody pracy z obrazem SDR.

Korzystając z tych rozwiązań Canal+ może teraz wykorzystać standard HDR podczas każdego wydarzenia sportowego. W sierpniu 2020 r. stacja zaczęła transmitować w standardzie HDR sport na żywo, a w szczególności program piłkarski.

EMG otrzymało od UEFA zamówienie na obsługę telewizyjną Superpucharu UEFA w Budapeszcie z użyciem wozu transmisyjnego UHD/HDR nowej generacji Nova 103, gwarantującego najwyższą jakość. Nova 103 wejdzie w skład dużej floty wozów transmisyjnych UHD/HDR, z których EMG będzie korzystać podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2021 r.

Źródło tekstu: Sony