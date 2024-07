Kupili Thermomix i do dzieła. Dwójce Polaków grozi 12 lat odsiadki

W aplikacji Cookidoo, dla użytkowników Thermomixa, można znaleźć wiele przepisów. Jednak pod Ryczywołem w powiecie obornickim wykorzystano urządzenie bardzo nietypowo, bo do produkcji... narkotyków.

Thermomixa można wykorzystać do zrealizowania wielu przepisów. Można za jego pomocą między innymi gotować, piec oraz miksować produkty. Jednak dwoje mieszkańców powiatu obornickiego znalazło dla urządzenia szczególnie nietypowe zastosowanie. Używali go do produkcji zakazanych substancji odurzających, czyli po prostu narkotyków.

Narkotyki z Thermomixa

Akcja miała miejsce pod Ryczywołem w powiecie obornickim. Uczestniczyli w niej funkcjonariusze z Poznania oraz Lublina. W ramach wspólnego przedsięwzięcia 18 lipca tego roku zatrzymali 29-latkę oraz jej 33-letniego, byłego partnera, którzy za pomocą Thermomixa produkowali narkotyki.

Policja zabezpieczyła w sumie 9 litrów mefedronu, 2 kg amfetaminy, 1,8 kg marihuany, 2 kg suszu oraz substancję krystaliczną. Z informacji wynika, że produkcja odbywała się w domowej kuchni, na oczach dwójki małych dzieci. Wobec kobiety zastosowano areszt. Na mężczyznę nałożono policyjny dozór. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza (Xyrcon), Wielkopolska Policja

Źródło tekstu: Wielkopolska Policja