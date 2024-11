Najpierw biorą się za matematykę. Nowy program dla 50 tys. uczniów

Rząd planuje rewolucję cyfrową w polskich szkołach podstawowych. Na pierwszy rzut idzie matematyka. Program, wykorzystujący sztuczną inteligencję, został opracowany przez naukowców z Politechniki Warszawskiej.

Szykuje się niezły przełom w nauczaniu matematyki. Uczniowie klas IV, V i VI szkoły podstawowej będą uczyli się tego przedmiotu, z udziałem sztucznej inteligencji. Programem, który został opracowany przez naukowców z Politechniki Warszawskiej, zostanie objętych 50 tysięcy uczniów.

Inteligentna matematyka - zeszyt online. Co to jest?

To nic innego, jak platforma "Zeszyt Online", która działa bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Cały proces nauczania jest personalizowany przez AI, i indywidualnie dostosowywany do każdego ucznia. Dzięki temu, każdy uczeń ma jak najlepiej dobierane zadania. I to też jest główna zaleta programu - może z nim pracować uczeń na każdym poziomie. Zeszyt online pozwala wyrównać szanse uczniów - mniejsze znaczenie ma potencjał finansowy, czy kwestia korepetycji.

Dzięki zaawansowanym algorytmom program zeszyt online pobudza uczniów do myślenia i rozwija nich procesy poznawcze, logiczne myślenie i kojarzenie informacji.

- tłumaczy wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.

5 listopada porozumienie odnośnie tego programu podpisala wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer oraz rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Krzysztof Zaręba.

Wartość programu "Inteligentna matematyka - zeszyt online" szacuje się na 6 mln złotych. Programem objętych będzie 50 tysięcy uczniów klas IV, V oraz VI szkół podstawowych.

Program już jest realizowany w niektórych samorządach, m.in, warszawskim i przyniósł bardzo dobre rezultaty. Młodzież wyraźnie poprawiła wyniki np. na egzaminie ośmioklasisty.

Źródło zdjęć: BAZA Production / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Portal Samorządowy