To koniec pewnej epoki. Sony chce uśmiercić płyty

Tworzysz regularne kopie danych na płytach? Jesteś fanem nośników Sony? W takim razie pora zrobić porządne zapasy, Japończycy kończą produkcję.

Ledwie chwilę temu informowaliśmy Was o sukcesach japońskich urzędników w wyeliminowaniu z użycia dyskietek. Nie powinno to nikogo dziwić, w końcu mowa o bardzo starym i mało wydajnym standardzie. Wygląda jednak na to, że podobny los czeka dużo nowsze rozwiązanie.

Konsumenci nie chcą magazynować danych na płytach

Sony w wywiadzie z japońską redakcją AV Watch potwierdziło, że planuje zaprzestać rozwoju i produkcji nośników optycznych, w tym również płyt w standardzie Blu-ray. Japończycy nie mają w planach przenosić produkcji do tańszych krajów jak Chiny, Wietnam czy Indie.

Klienci B2B nadal będą obsługiwani. Sony planuje bowiem przed zakończeniem produkcji wyprodukować odpowiednio liczne zapasy. Jednak rynek konsumencki może zapomnieć o japońskich płytach. Dokładna data nie została jeszcze ustalona, ale Sony prowadzi już rozmowy z partnerami dystrybucyjnymi.

Decyzja argumentowana jest faktem, że wzrost na rynku kopii danych typu cold storage nie osiągnął oczekiwanych założeń, a wyniki działu branży nośników optycznych nadal są na minusie. Sony zostało więc zmuszone do przeglądu struktury biznesowej w celu poprawy rentowności.

Zgodnie z czerwcowym raportem opisywane działania poskutkują utratą pracy przez około 250 pracowników w fabrykach Sony. Firma nie zostawi ich jednak na lodzie i oferuje wcześniejsze emerytury.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: AV Watch, oprac. własne