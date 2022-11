Sharp szykuje dla Polaków gorące nowości

Sharp: Xperience 2022 Roadshow to cykl wydarzeń organizowanych przez japońskiego producenta w celu podzielenia się ze światem nowościami marki. Na 4. kwartał tego roku i 2023 rok firma ma ich wiele w zanadrzu.

Na pierwszym miejscu telewizory

Jako maniak technologii obrazowania z wypiekami na twarzy obserwuję rozwój oferty miniLED, która u Sharpa dostępna jest w ramach submarki XLED. I tutaj śmiało można mówić o przełomie, bo jak inaczej nazwać przejście z jasności szczytowej 1000 nitów na 2000 nitów?

Mowa tutaj o modelu Sharp XLED 2000, który dostępny będzie w 2023 roku w wariantach 65 i 75 cali. Telewizor oferuje aż 2000 stref podświetlenia i doskonałe dla graczy odświeżanie 120 i 144 Hz dla rozdzielczości 4K (AQUOS Smooth Motion 120). W standardzie HDMI 2.1 pracują wszystkie 4 złącza HDMI telewizora. Design sprzętu jest praktycznie bezbramkowy, bo 7,5 mm to właściwie brak ramek przy tak dużej tafli ekranu. W obudowie udało się zmieścić system Dolby Atmos / dts:X 3D o mocy aż 85W (układ 2.1.2), więc już bez dodatkowego nagłośnienia spodziewać należy się prawdziwie kinowych doznań. Tradycyjnie dla tego producenta, Smart TV opiera się tutaj na otwartej platformie Google TV, z 64-bitowym Kornelem i dwoma złączami USB, do swobodnego podpinania dysków twardych czy pendrive'ów z naszymi zasobami multimediów. Jakość obrazu? To coś jak OLED, z praktycznie idealną czernią, ale bez ryzyka wypalania się matrycy i z jasnością, która nie wymaga zaciemniania pomieszczeń przed każdym seansem.

Sharp XLED 300 to z kolei przystępniejsza cenowo linia telewizorów z 288-strefowym panelem MiniLED, o szczytowej jasności 650 nitów. Niestety nowe wytyczne KE ograniczają pole do manewru producentom w tej materii, a Sharp czy chce, czy nie, musi się do nich dostosować, by zaoferować jak najwyższą jakość obrazu z jak najniższym poborem mocy. Do wyboru macie tutaj telewizory 50, 55, 65 i 70 cali z dwudrożnymi głośnikami (2x 12W), Androidem 11 i czterema złączami HDMI 2.1.

Seria Sharp Aquos FS to z kolei rozwinięcie designu i rozwiązań znanych z wysoko ocenianej seri EQ z 2021 roku — przeczytacie o niej w naszym teście. Ideą producenta było tutaj zgromadzenie cech premium, matrycą Quantum Dot na czele, z zachowaniem przystępnych cen. To takie trochę premium na możliwości Polaków, zresztą, w Polsce produkowane. Telewizory dostępne będą w kolorach czarnym i srebrnym — w obu przypadkach ramki wykonane są przy tym z metalu. Nieco może zaskakiwać nieco grubsza dolna ramka, jednak za maskownicami producent umieścił tutaj nagłośnienie marki harman/kardon z kierunkowymi głośnikami. Różnica na korzyść takiej konstrukcji, zamiast bazowania na dźwięku odbitym od ściany za telewizorem jest kolosalna. Chyba jednak największą zmiana względem serii EQ jest postawienie w FS na panele 120 Hz, które docenią miłośnicy sportu czy gier. Dostępne przekątne to 50, 55, 65 i 75 cali.

Najbardziej ekonomiczną serią 4K są natomiast 60 Hz modele FP, które dostaniecie z przekątnymi 43, 50, 55 i 65". Tutaj też postawiono na technologię Quantum Dot i bezbramkowy design, a do tego na nagłośnienie harman/kardon. Uzupełnieniem portfolio są telewizory FullHD, które szczególnie przy mniejszych przekątnych jak najbardziej wciąż mają sens.

Elektryczne hulajnogi i rowery? A proszę bardzo

Na stoisku Sharpa była dostępna nawet elektryczna deska surfingowa, jednak o wiele bliższe codzienności będą z pewnością rowery i hulajnogi elektryczne. Tych Sharp ma w ofercie olbrzymie ilości i mam nadzieję, że nie bez powodu we Wrocławiu zajęły one aż tyle miejsca na ekspozycji.



Elektryczne "składaki", elektryczne rowery miejskie, klasyczne miejskie "hulajki" z kołami 8,5", jak i bardziej off-roadowe z 10" i potężnymi amortyzatorami. Do wyboru, do koloru, w każdym rozmiarze i zastosowaniu. Aż dziw bierze, że sprzęt ten jeszcze nie trafił do dystrybucji w Polsce, gdzie przecież elektromobilność staje się coraz popularniejsza. Mnie chyba najbardziej urzekła dziecięca e-hulajnoga, bezpieczna do użytku przez dzieci w wieku od 3 do 6 lat.



Lekka zadyszka z głośnikami Bluetooth, nadzieja w DAB+

Konsumenckie głośniki Bluetooth to bardzo ciężki rynek, na którym trudno się wybić. Stąd Sharp postanowił ruszyć w stronę specyficznych potrzeb klientów. SUMOBOX to nowa seria głośników z doczepianymi akumulatorami, które zdolne są obsłużyć nie tylko skromną "domówkę", ale i imprezę na kilkadziesiąt osób (moce 120 i 200 W per głośnik).

W dalszym ciągu producent rozwija też ofertę przenośnych i stacjonarnych urządzeń DAB+/DAB/FM, które po dołożeniu technologii Bluetooth mogą też z powodzeniem pracować jako głośniki Bluetooth.

Już w tym roku Sharp wprowadza na rynek Tokyo DAB+ Micro System, z drewnianą obudową głośników, czy nawet odtwarzaczem CD, który teraz klasyfikowany jest "dla miłośników muzyki retro" - ależ ten czas leci ;-). Z kolei wiosną 2023 roku na europejskim rynku pojawią się: kieszonkowy przenośny radioodbiornik Osaka, przenośny monofoniczny system DAB+ Osaka, przenośny stereofoniczny system Osaka oraz głośniki półkowe Bluetooth.

Nie tylko gadżety, nie tylko rozrywka

W części stoiska poświęconej AGD spędziłem chyba najmniej czasu, ale i tak musiałem zweryfikować swój obraz marki Sharp. Obok doskonałych oczyszczaczy powietrza, z którymi kojarzy mi się japoński producent czy ściany kuchenek mikrofalowych, powitały mnie nowe odkurzacze pionowe, które trafią do oferty wiosną przyszłego roku, odkurzacze automatyczne z samoczyszczącą się stacją mopowania czy nawet kompaktowe ekspresy ciśnieniowe.



Jeszcze w listopadzie do sprzedaży trafi najnowszy oczyszczacz powietrza UA-KCP100 z funkcją nawilżania powietrza, przystosowany do obsługi powierzchni do 75 mkw i z nawilżaniem nawet do 320 ml/h (to więcej niż niejeden samodzielny nawilżacz powietrza).

Zdecydowanie polecić mogę też nowe dyfuzory aromatów. Od roku korzystam z zeszłorocznego modelu Sharpa, którego strumień pary wodnej unosi się nad urządzeniem niczym płomień świecy. Nowa generacja urządzeń przynosi możliwość zmiany kolorów "płomienia", by sprzęt jeszcze lepiej dopasować do wnętrza.

