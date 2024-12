Rossmann też ma swoje posumowanie roku. Lepsze niż Spotify Wrapped?

Jesteś rozczarowany tegorocznym Spotify Wrapped, albo trendy Youtube wydają ci się niewystarczające? A może po prostu uwielbiasz wszelkiego rodzaju podsumowania? Śmiało możesz sięgnąć do aplikacji Rossmann, które także przygotowało dla klientów podsumowanie roku.

Wiadomo też, że większość posiadaczy tej popularnej aplikacji kliknie w taką zakładkę. Chociażby z ciekawości.

Co znajdziemy w Podsumowaniu od Rossmanna?

Już na pierwszym kafelku story zostaniemy powitani serdecznie i uświadomieni, ile lat już robimy zakupy za pomocą tej aplikacji. Dostaniemy także informację ile minut spędziliśmy w aplikacji w tym roku. Zostaniemy poinformowani ile sklepów stacjonarnych odwiedziliśmi i dostaniemy nawet challenge, w stylu znajdź 5 różnic między nimi. Dostaniemy także rozmaite statystyki. No i w końcu, punkt kulminacyjny - dowiemy się, jaki produkt kupowaliśmy najczęściej. Będzie także filmik od załogi Rossmanna. Brzmi znajomo? Nawet, jeśli to jest to dość miłe. Większość z nas i tak zajrzy, choćby z ciekawości.

Trzeba przyznać, że jest to niespodziewane podsumowanie, ale także bardzo miłe i angażujące użytkowników. No cóż, niezależnie od tego, czy ktoś lubi czy nie, odrobina uśmiechu nigdy nie zaszkodzi.

