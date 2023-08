Policja zapukała do drzwi niewinnej kobiety. Winne AI

Systemy rozpoznawania twarzy nadal nie są idealne. Najskuteczniej działają w przypadku dopasowywania cech charakterystycznych dla osób rasy białej, lecz o wiele słabiej radzą sobie w przypadku rozpoznawania osób czarnoskórych. Dlatego też zbyt ufne podchodzenie do wyników pracy AI może być przyczyną wielu problemów.

16 lutego 2023 roku Porcha Woodruff z Detroit miała nieoczekiwanych gości. Do jej drzwi zapukało sześciu policjantów z nakazem aresztowania w sprawie o rabunek i kradzież samochodu. Kobieta była wtedy w zaawansowanej ciąży i początkowo myślała, że to jakiś żart, lecz funkcjonariusze byli śmiertelnie poważni.

Wcześniej na policję zgłosił się mężczyzna, który 29 stycznia 2023 roku poznał kobietę. Odbył z nią stosunek seksualny, a następnie podjechali na stację paliw, na której rozmawiała z kilkoma osobami. Później udali się w inne miejsce, gdzie poszkodowany został okradziony z posiadanych rzeczy, pieniędzy i samochodu przez uzbrojonego mężczyznę, z którym kobieta miała wcześniej kontakt na stacji benzynowej BP.

