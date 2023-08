Elon Musk i platforma X opłacą twój rachunek, ale jest wymóg

Polubiłeś coś na X (wcześniej Twitter), a może napisałeś post i masz przez to problemy w pracy? Nie ma powodów do obaw. Elon Musk zapłaci Twoje rachunki za prawnika, a tak przynajmniej twierdzi, więc nie ma powodu, żeby mu nie wierzyć.

Elon Musk, właściciel X, zadeklarował, że pokryje rachunki za prawnika każdego, kto zostanie zwolniony z powodu czegoś, co zrobił na byłym Twitterze. Co ważne, nie ma żadnego limitu kwoty.

- napisał Elon Musk na X.

Ale to nie wszystko. Elon Musk nie tylko załatwi i opłaci prawników. Obiecał, że cała sprawa będzie bardzo nagłośniona i weźmie się za szefów danej firmy, która zwolniła pracownika z powodu działań na X.

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.



No limit.



Please let us know.