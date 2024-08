Rząd idzie na udry. Chodzi o kredyt na start

Okazuje się, że zbytnie pochwały wcale nie są mile widziane. Przynajmniej, jeśli chodzi o te, które napływają ze strony botów. Ministerstwo boryka się z zalewem komentarzy na temat rządowego programu.

Boty chwalą rządowy program

Zgodnie z doniesieniami Gazety Wyborczej, w sieci pojawiło się niepokojąco dużo tego typu komentarzy. Zauważono, że boty bez umiaru zachwalają rządowy program do udzielania kredytów - Program na Start. O tym, że sprawa jest poważna świadczy fakt, że fikcyjne konta opublikowały 15 tysięcy komentarzy.

Kredyt na start to program potrzebny i korzysty społecznie oraz gospodarczo. Popieram Kredyt na Start!

- tak brzmią przykładowe komentarze, wygenerowane przez bota.

Program ten w założeniu jest sposobem na poprawę sytuacji na rynku mieszkaniowym. Jego zbytnie poparcie jednak nie robi nic dobrego, właściwie to bardziej irytuje i umniejsza jego rangę. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że podejmie należyte kroki i zgłosi sprawę do odpowiednich służb.

Program ten od momentu uruchomienia, wydawał się być kontrowersyjny. Część głosów, które się pojawiają to opinia, że wywinduje on jedynie ceny mieszkań i wcale nie poprawi sytuacji mieszkaniowej Pod tymi krytycznymi opiniami, oraz tymi, które wrażają jakiekolwiek wątpliwości, w ostatnim czasie, pojawiły się wychwalające komentarze. Niestety, nie są one wiarygodne i w wiekszości przypadków nie budzą zaufania. Większość wpisów pochodzi z nowo utworzonych kont, które posiadają tylko jednego obserwatora.

Eksperci z NASK są zdania, że tego typu konta należą do botów, czyli zautomatyzowanych kont, które mają sprawiać wrażenie, że steruje nimi prawdziwy człowiek. Jednak w rzeczywistości służą do rozpowszechniania określonej narracji w sieci.

