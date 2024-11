Polka okradała sklepy na potęgę. Znalazła nowy sposób

Polacy kochają zakupy w Internecie i coraz chętniej korzystają z licznych praw przysługujących im z tytułu zdalnej sprzedaży. Ta kobieta postanowiła je wykorzystać by łatwo sie wzbogacić.

Tak, masz prawo do zwrotu zakupionego towaru, ale nie rób tego tak, jak ona

26-letnia Polka wpadła w ręce policji po tym, jak w sprytny sposób oszukiwała sklepy internetowe. Kobieta wykorzystywała dane innych osób do składania zamówień w sklepach internetowych. Paczki odbierała w miejscu pracy, a płatność dokonywała za pobraniem.

I do tego momentu, nie licząc zmienionych danych osobowych, wszystko nie budziło podejrzeń. Kobieta jednak następnie wyjmowała z przesyłek część przedmiotów i zgłaszała sklepom, że otrzymała niekompletną przesyłkę. Następnie paczki zwracała, oczekując od sklepów zwrotu całości wpłaconej kwoty.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KSP ustalili, że w ciągu kilku miesięcy kobieta zamówiła w ten sposób aż 50 różnych produktów. Łączne szkody wyliczone zostały na 12300 zł, a w wyniku skutecznych reklamacji obciążona była nimi firma kurierska realizująca dostawy. Po zatrzymaniu 26-latka przyznała się do winy. Teraz grozi jej kara do 8 lat więzienia z tytułu zarzutów niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

