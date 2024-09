Policja testuje nowe narzędzie. "81 lat pracy zrobi się w 30 h"

Okazuje się, że niektóre niejasne sprawy kryminalne mogą być rozwiązane za pomocą narzędzia, opartego na sztucznej inteligencji. Wyliczono, że sprawy, które wymagają 81 lat pracy detektywistycznej może ono rozwiązać w zaledwie 30 godzin. Policja Avon i Somerset testuje technologię, która może pomóc w identyfikowaniu tropów, których nie udałoby się znaleźć podczas ręcznej weryfikacji materiału dowodowego.

Narzędzie Soze, opracowane w Australii, potrafi doskonale i niemal z prędkością światła, analizować nagrania, transakcje finansowe, media społecznościowe, e-maile oraz szereg innych dokumentów. W ciągu zaledwie 30 godzin, udało mu się przejrzeć materiał dowodowy 27 skomplikowanych spraw, co według wszelkich szacunków, zwykłemu człowiekowi zajełoby aż 81 lat.

Technologia ta może pomóc w zamknięciu niektórych najstarszych i najbardziej znanych nierozwiązanych spraw w kraju. Można to wykorzystać w przypadku spraw, które wydają się być niemożliwe do rozwiązania z powodu ilości materiałów. Wystarczy wprowadzić dane do systemu, który go "wchłonie" i dokona oceny. Widzę, że może to być naprawdę pomocne.