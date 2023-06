Bankomat pułapka w Warszawie. Obnażył naciągacza

Policjanci na Bemowie w Warszawie zauważyli dziwnie zachowującego się mężczyznę. Wypłacał on pieniądze z bankomatu, jednak cały czas rozglądał się wokół i spoglądał na telefon.

Policjanci na Bemowie zauważyli młodego mężczyznę korzystającego z bankomatu. Wyglądał on jednak podejrzanie, gdyż nerwowo rozglądał się wokół siebie i co chwilę spoglądał na telefon.

Marta Sulowska, rzecznik policji z tej dzielnicy, wskazuje, że funkcjonariuszy z zespoły wywiadowczego zainteresowało zachowanie mężczyzny. Zaczęli podejrzewać, że korzysta on z nielegalnie zdobytych kodów Blik do wypłaty gotówki. Przypuszczenia postanowili zrewidować osobiście i podjęli wobec niego czynności wyjaśniające.

Kradł pieniądze poprzez kod BLIK

W trakcie interwencji policjanci odkryli 12 tysięcy złotych w formie gotówki, schowane w jednej z kieszeni. Dodatkowo w saszetce, którą miał 25-latek, znajdowała się karta bankowa wystawiona na inne nazwisko, niż te którym legitymował się mężczyzna.

Policja zatrzymała telefon należący do mężczyzny w celu dowodowym. W wyniku śledztwa ustalono osoby, które zostały oszukane. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola podejrzanego aresztowano na trzy miesiące. Za dokonane przestępstwo grozi mu teraz do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Oszustwo przez portale społecznościowe

Oszuści, którzy posługują się tą metodą pozyskiwania pieniędzy, najczęściej włamują się na czyjeś konto na portalu społecznościowym. Za pomocą profilu danej osoby wysyłają do jej znajomych prośbę o pożyczkę, realizowaną za pomocą kodu Blik. Kwotę kilkuset złotych obiecują jak najszybciej zwrócić do pożyczającego.

Osoby, które dają się nabrać na tą formę oszustwa myślą, że pożyczają pieniądze znajomemu. Bardzo często zdarza się, że podają unikalny kod Blik i autoryzują transakcję w aplikacji bankowej. Przelewu za pomocą Bliku nie da się cofnąć, warto więc przed zatwierdzeniem wykonania go zadzwonić do znajomego w celu potwierdzenia, czy to faktycznie on prosi o gotówkę i przyjrzeć się adresowi, w jakim ma zostać wypłacona kwota, przed jej zatwierdzeniem.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: wola.policja.gov.pl