Pierwsza od dziewięciu lat zmiana kierownika generalnego Lenovo Polska

Dziewięć lat temu na czele polskiego oddziału firmy Lenovo stanął Andrzej Sowiński. Pod koniec czerwca zdecydował się odejść, a jego stanowisko obejmie na jakiś czas Ivan Bozev, dyrektor generalny regionu CSEE.

Andrzej Sowiński w trakcie zarządzania Lenovo przyczynił się w znaczny sposób do wypromowania tej marki i osiągnięciu jej obecnej pozycji. Podczas wspomnianych dziewięciu lat aż dziesięciokrotnie zwiększył się jej udział na rynku, a zwłaszcza w obszarze komputerów osobistych (PCSD). Ponadto dzięki niemu zostały w Polsce utworzone dwa odrębne działy - jeden przeznaczony do promowania smartfonów i urządzeń marki Motorola, drugi - Data Center Group. Andrzej Sowiński osobiście współpracował z wieloma klientami, przekonując ich do innowacyjnych rozwiązań Lenovo, a także aktywnie wspierał działania dotyczące kanału dystrybucji i nieustannie dbał o rozwój kanału partnerskiego.

W chwili obecnej firma Lenovo jest firmą z listy Fortune Global 500 o obrotach sięgających 45 miliardów USD. Oferta łączących się z siecią urządzeń Lenovo należy do największych na świecie i obejmuje smartfony (Motorola), tablety, komputery PC (ThinkPad, Yoga, Lenovo Legion) i stacje robocze, a także urządzenia AR/VR oraz rozwiązania dla inteligentnych domów i biur.