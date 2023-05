Politycy PiS chcą posprzątać internet. Proponują 8 lat więzienia

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy, który przewiduje nawet karę więzienia za patostreaming.

Patostreaming to zjawisko, które w pewnym momencie było dużym problemem w polskim internecie. Chociaż odnoszę wrażenie, że dzisiaj rzadziej słyszy się o tego typu transmisjach, to zagadnienie z pewnością nie zniknęło. Za unormowanie go wzięła się część posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy złożyli do Sejmu projekt ustawy — informuje Radio ZET.

Kara za patostreaming

Projekt przewiduje nawet do 8 lat pozbawienia wolności za patostreaming, czyli transmisję w czasie rzeczywistym, w trakcie której pojawiają się treści wulgarne, obsceniczne lub przemocowe wobec ludzi i zwierząt. W pewnym momencie dużą popularność na takie działalności zdobyli niektórzy twórcy, jak Daniel Magical czu Gural. Obaj zostali za swoją działalność ukarani.

Jeśli projekt ustawy zostanie zaakceptowany przez Sejm i Senat, to karanie tego typu twórców będzie jeszcze łatwiejsze.Do tej pory był z tym duży problem, bo nie było wiadomo, z jakiego artykułu postawić zarzuty. Co ważne, nie będzie miało znaczenia, kto na filmie znęca się nad zwierzętami lub osobami. Karę poniesie każdy, kto tego typu filmy rozpowszechnia.

Nie muszą nawet brać za to kasy. Korzyść może być osobista. Mogą to robić dla sławy. To coś strasznego, ale taka jest prawda.

- powiedział Michał Wójcik, minister w Kancelarii Premiera.

Informacje na temat projektu ustawy pojawiły się już kilka tygodni temu, ale dopiero teraz został oficjalnie złożony w Sejmie. Przyczynkiem do przyspieszenia praca miała być sytuacja 7-latka, który był duszony przez swojego ojca, a jego matka transmitowała to na TikToku.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ArtMediaFactory / Shutterstock.com, YouTube (DanielMagical)

Źródło tekstu: Radio ZET, oprac. własne