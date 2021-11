Patostreamer Daniel Magical idzie do więzienia. Razem z matką

Patostreamer Daniel Z. — znany przede wszystkim jako Daniel Magical — trafi do więzienia. Podobną decyzję sąd wydał w przypadku jego matki.

O Danielu Magicalu głośno było przez wiele miesięcy. Patostreamer w pewnym momencie mocno zyskał na popularności, chociaż na jego transmisjach działy się rzeczy, które nie powinny być oglądane przez młodych widzów. Dzisiaj na szczęście jego gwiazda przygasła. Co więcej, najbliższe miesiące spędzi za kratkami.

Daniel Magical idzie do więzienia!

W 2019 roku Daniel Z., w takcie jednego ze streamów, pochwalił atak nożownika na tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza, ówczesnego prezydenta Gdańska. Padły wręcz szokujące słowa w stylu "niestety przeżył" oraz "niech zdycha". To sprowadziło na patostremera uwagę sądu, który ostatecznie wymierzył mu karę roku warunkowego pozbawienia wolności.

Jednocześnie Daniel Magical został zobowiązany przez sąd do znalezienia pracy oraz porzucenia streamowania na okres 2 lat. Patostreamer nie spełnił tych warunków, wobec czego sąd 9 listopada tego roku wydał postanowienie, na mocy którego patostreamer na odbyć zasądzoną karę. Jeśli nie stawi się dobrowolnie, to może zostać doprowadzony do aresztu siłą.

Podobne postanowienie zostało wydane wobec matki Daniela Z. Ona również została skazana warunkowo, chociaż na 8 miesięcy pozbawienia wolności. W jej przypadku wyrok taki zapadł z powodu znęcania się nad konkubentem.

