Money.pl zhakowane! Pojawia się komunikat w sprawie Ukrainy

Strona internetowa serwisy Money.pl została zhakowana. Na niektórych konfiguracjach pojawia się przekierowanie do apelu dotyczącego Ukrainy.

Wygląda na to, że strona Money.pl została zaatakowana przez nieznanych hakerów — informuje Niebezpiecznik na swoim profilu na Twitterze. Po przejściu na stronę znanego serwisu internetowego pojawia się dziwne przekierowanie na nieznaną stronę z podejrzanym apelem.

Money.pl zhakowane?

Co ważne, większości osób strona Money.pl działa bez żadnego zarzutu. Przekierowania, jak wynika z pierwszych informacji, pojawiło się tylko na niektórych iPhone'ach z przeglądarką Google Chrome. Udało nam się to potwierdzić na posiadanych przez nas telefonach marki Apple. Nie wiemy, czemu akurat tak. Na komputerach strona powinna działać normalnie.

Money[.]pl zhackowane. Pokazuje się apel dotyczący Ukrainy. pic.twitter.com/Ae6PY7ZRmD — Niebezpiecznik (@niebezpiecznik) March 3, 2022

Strona przekierowywana jest na adres truelovesbeauty[.]co[.]uk, gdzie pojawił się komunikat w sprawie Ukrainy. Możemy w nim przeczytać, że "Ukraina musi przegrać", a autorami ataku są Anonymous.

Rzecz jasna, Anonymous nie jest to organizacją sensu stricto, lecz niejednorodnym ruchem społecznym. Nie można więc wykluczyć, że część spośród aktywistów wspiera Kreml. Niemniej dotąd pod tą egidą walczono głównie z Rosją. Anonimowi wypowiedzieli wojnę Rosji i do tej pory wspomagali Ukraińców na najrozmaitsze sposoby, np. blokując dostęp do rosyjskich satelitów.

Możemy jedynie domniemywać, że to mało wyszukany i średnio udany atak rosyjskich hakerów.

