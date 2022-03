Anonymous kradnie Rosji satelity. Wywiad właśnie oślepł

W nocy grupa NB65 powiązana z #Anonymous wyłączyła Centrum Kontroli Rosyjskiej Agencji Kosmicznej so spowodowało, że #Russia straciła dostęp do swoich szpiegowskich satelitów.#OpRussia #OpKremlin #StandWithUkraine #PutinWarCriminal #Putin via @YourAnonTV pic.twitter.com/DhSFYlYqys