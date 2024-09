Milion Polaków nie zgłosiło się po pieniądze. Szansa zaraz przepadnie

Czyżby Polacy nie chcieli pieniędzy? Okazuje się, że aż milion uprawnionych osób jeszcze nie złożyło wniosku o bon energetyczny. A szansa na dopłatę bezpowrotnie zniknie wraz z końcem miesiąca.

Wnioski o bony energetyczne rozchodzą się jak świeże bułeczki. Nic dziwnego, są szeroko promowane i można też je składać, bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Ile już wniosków złożono? Kiedy mija termin składania?

Do połowy września złożono 2 miliony wniosków o bony energetyczne na łączną kwotę 2 mld złotych.

- powiedziała wiceminister klimatu Urszula Zielińska.

Milion osób jeszcze nie złożyło wniosków

Okazało się, że jeszcze nie wszyscy zgłosili się z wnioskami. Zakładano 3,5 mln beneficjentów, a aż milion uprawnionych do tej zniżki osób, jeszcze się nie zgłosiło. Warto się tym zainteresować, bo został zaledwie tydzień na ich składanie. Został tydzień czasu na podjęcie decyzji. Wnioskować można bowiem do 30 września. A warto o to zadbać, bowiem dostać można nawet 1200 złotych.

Bon energetyczny - do 30 września

Z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że jeszcze milion osób powinno złożyć wniosek o bon energetyczny. Świadczenie to powstało po to, aby pomóc osobom o niższych dochodach, podczas gdy wyższe taryfy opłat za prąd obowiązują od 1 lipca. To jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, które dysponują niższymi dochodami. W zależności od sytuacji gospodarstwa dopłata może wynieść 600-1200 złotych.

Źródło zdjęć: Jan Wu / Shutterstock.com

Źródło tekstu: radiozet.pl