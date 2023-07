Meteoryt trafił kobietę? Sensacja we Francji

Kobieta z Francji zgłosiła się do ekspertów, myśląc, że w jej dach uderzył meteoryt. Co prawda, przyniesiony przez nią kamień wygląda niecodziennie, lecz naukowcy wątpią, by pochodził z kosmosu.

W ostatnim czasie francuskie media rozpisywały się o kobiecie z Schirmeck, północno-wschodniego regionu Francji, która podejrzewała, że w dach jej domu uderzył meteoryt. W tym czasie przebywała na tarasie, gdy usłyszała donośny odgłos, jakby coś mocno uderzyło w dach jej domu. Okazało się, że jest to niecodziennie wyglądający kawałek skały, który zabrała do dekarza. Ten stwierdził, że może być to odłamek meteorytu. Sytuacja odbyła się 6 lipca.

Meteoryt uderzył w dom we Francji? Naukowcy zaprzeczają

Sytuacja została opisana w gazecie Les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) i zainteresowali się nią naukowcy, którzy sceptycznie odnieśli się do całej sprawy. Jak zauważył Jeremie Vaubaillon z Observatoire de Paris, znaleziony przez kobietę kamień na pewno nie jest meteorytem. Astronom wyjaśnia, że meteoryty ze względu na wysoką temperaturę i kontakt z naszą atmosferą docierają na powierzchnię Ziemi gładkie i wypolerowane. Z kolei skała znaleziona przez kobietę z Schirmeck jest pełna ostrych krawędzi i ma bardzo nieregularną powierzchnię.

Vallée de la Bruche : une météorite percute une habitante de Schirmeck 🔽https://t.co/G1MBLAZU4P — DNA (@dnatweets) July 13, 2023

Jednak Vaubaillon nie jest jedynym astronomem, który wątpi, że zaprezentowana przez kobietę skała jest meteorytem. Francois Colas pracujący dla Fireball Recovery and InterPlanetary Observation Network (FRIPON), których zadaniem jest monitorowanie nieba w celu śledzenia meteorytów, wyjawił, że zwykle spadają one na powierzchnię Ziemi z prędkością około 300 kilometrów na godzinę, więc podczas uderzenia, skała z pewnością uszkodziłaby dach domu kobiety.

W dodatku wcześniej wspomniana organizacja FIRPON nie zauważyła żadnych błysków, które mógłby wywołać meteoryt wchodzący w naszą atmosferę 6 lipca. Zdaniem ekspertów kawałek skały, który uderzył w dom kobiety z Schimreck pochodzi z Ziemi.

