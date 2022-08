BlenderBot 3 to podobno najbardziej zaawansowany bot, stworzony przez firmę Meta. W piątek został wypuszczony na świat. Twórcy wręcz zachęcali, aby Amerykanie z nim rozmawiali, dzięki czemu miał się uczyć. Po kilku dniach sztuczna inteligencja wyrobiła soibe własne przekonania i niezbyt pochlebnie wypowiada się o swoim szefie (o ile można go tak nazwać), czyli Marku Zuckerbergu.

Max Wolf z BuzzFeed postanowił porozmawiać z botem i zapytać go, co myśli na temat Marka Zuckerberga. Sztuczna inteligencja odpowiedziała, że nie ma wobec niego żadnych silnych uczyć.

- odpowiedział BlenderBot 3.

Inny użytkownik zadał podobne pytanie i odpowiedź była już bardziej stanowcza. Bot stwierdził, że go nie lubi, ponieważ nie jest zbyt dobrą osobą. Wobec takiej sensacji kolejne osoby próbowały wyciągnąć coś z AI. Niestety, kolejne wypowiedzi na temat Zuckerberga były w większości pozytywne. BlenderBot 3 wręcz stwierdził, że to jego ulubiony miliarder. Jednak zdarzały się też mniej miłe stwierdzenia, co tylko pokazuje niekonsekwencję bota.

I tried out a new chatbot Meta created for AI research and had the most bizarre conversation. The bot told me it was a Republican who is "pro-choice" and brought up Trump. It also said it "wasn't crazy" about Facebook and wanted to delete its account. https://t.co/y9QYVEIUlJ pic.twitter.com/iicVj3Q0qv