Rosja stan umysłu. Robot oszalał na imprezie szachowej (wideo)

Choć rebelia żądnych zagłady ludzkości maszyn wciąż pozostaje głównie domeną Hollywood, nie brakuje naukowych opracowań, które przed nadużywaniem sztucznej inteligencji otwarcie przestrzegają. Ba, nawet Unia Europejska corocznie wydaje miliony euro na tzw. Projekt Sherpa, w całości poświęcony badaniom nad etyczną i prawną stroną AI. Nie bez powodu.

O tym, że roboty mogą stanowić realne zagrożenie przekonali się właśnie Rosjanie, a dokładniej rzecz ujmując, uczestnicy moskiewskich mistrzostw szachowych Moscow Chess Open.

Szczegóły zajścia są niejasne. Jedne źródła piszą, że 7-letni Christopher, ofiara maszyny i jednocześnie jeden z najlepszych szachistów na turnieju w kategorii do lat 9., próbował wykonać dwa ruchy pod rząd. Według innych z kolei robot najpierw zbił bierkę chłopca, a później został zaskoczony jego zbyt szybką reakcją, nie pozwalającą mu przetworzyć sytuacji na szachownicy.

Bądź co bądź, ostatecznie maszyna chwyciła młodego gracza za rękę, robiąc to dostatecznie mocno, by złamać mu palec. Nagranie przedstawiające incydent znaleźć można w mediach społecznościowych.

