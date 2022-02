McDonald's rozdaje kanapki za darmo! Jest tylko jeden warunek

Sieć McDonalds wprowadza punkty lojalnościowe dla swoich klientów. Dzięki programowi MojeM Nagrody można zdobyć kanapki, np. Bic Maca, za darmo.

McDonalds rusza w Polsce z nowym programem lojalnościowym. Sieć fastfoodów pozwala na zbieranie punktów, które w przyszłości można wydać na darmowe kanapki i inne jedzenie. Akcja otrzymała nazwę MojeM Nagrody.

McDonalds — jak zbierać punkty?

Do zbierania punktów potrzeba jest aplikacja McDonalds. Jeśli chcecie wziąć udział w programie, to w appce w zakładce "Moje Konto" musicie zaznaczyć zgodę przy opcji "Chcę uczestniczyć w programach lojalnościowych i otrzymywać spersonalizowane oferty oparte na moich preferencjach i historii moich zamówień".

Na wzór Żabki i wielu innych sklepów, za każdy zakup będziemy dostawać punkty lojalnościowe. W przypadku sieci fastfoodów to 10 punktów za każdą wydaną złotówkę. Pierwsze skanowanie to też bonusowe 300 punktów. Punkty będą dodawane do konta w ciągu 24 godzin. Ich ważność to 365 dni.

MacDonalds — na co wydać punkty?

Lista nagród, na które można wydać punkty, jest bardzo długa. To nic innego, jak po prostu jedzenie z oferty sieci McDonalds. Dostępne są między innymi:

Małe Frytki - 450 pkt.

Chikker - 600 pkt.

Cheesburger - 600 pkt.

Małe Cappuccino - 650 pkt.

Ciastko (Apple Pie) - 700 pkt.

Lody z polewą - 750 pkt.

Duże Cafe Latte - 900 pkt.

Duże Frytki - 900 pkt.

McChicken - 1700 pkt.

WieśMac - 1750 pkt.

McRoyal - 1750 pkt.

Big Mac - 1800 pkt.

Pełną ofertę znajdziecie w aplikacji McDonalds.

