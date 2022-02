Lidlomix: Niemcy się złoszczą, Polacy kombinują

Monsieur Cuisine, czyli popularny Lidlomix i zarazem tańszy konkurent Thermomixa, wrócił do sprzedaży w Hiszpanii oraz Niemczech. A co z Polską? Czy u nas też będzie sprzedawany?

SilverCrest Monsieur Cuisine to tańszy konkurent Thermomixa, znany również pod potoczną nazwą Lidlomix. Od urządzenia marki Vorwerk jest aż trzy razy tańszy, bowiem kosztuje około 1800 zł. Dla porównania Thermomix TM6 to wydatek około 5500 zł.

W ostatnim czasie sądy w Hiszpanii oraz Niemczech wydały ważne wyroki w kontekście Lidlomixa. Pierwszy stwierdził, że Monsieur Cuisine nie narusza patentów firmy Vorwerk i tym samym może wrócić do sprzedaży. Z kolei u naszych zachodnich sąsiadów stwierdzono naruszenie patentów, przez co Lidl musiał wprowadzić nowy model ze zmienionym elementem grzejnym. Tak czy siak, Lidlomix znów jest w ofercie sklepów.

Lidlomix w Polsce?

A co z Polską? Czy tańszy konkurent Thermomixa wrócić również do oferty sieci Lidl w naszym kraju? Postanowiliśmy zapytać o to u źródła? Okazuje się, ze SliverCrest Monsieur Cuisine tak naprawdę nigdy z oferty nie zniknął, a przynajmniej tak twierdzi Lidl Polska.

Cyklicznie w sklepach Lidl Polska oraz w sklepie internetowym Lidl.pl oferujemy Monsieur Cuisine, który od lat wzbudza duże zainteresowanie naszych klientów. Urządzenie jest wielofunkcyjnym robotem kuchennym z funkcją Wi-Fi, który posiada aż 12 funkcji: gotowania, smażenia, gotowania na parze, blendowania, miksowania, ubijania, ważenia, rozdrabniania i siekania, mieszania oraz ugniatania, biegu w prawą lub lewą stronę. Ze względu na dużą popularność tego produktu w dalszym ciągu zamierzamy włączać go do naszej oferty artykułów przemysłowych. Zachęcamy do śledzenia naszych katalogów produktowych oraz strony Lidl.pl w celu uzyskania informacji o produktach oraz obowiązujących promocjach

– mówi Aleksandra Robaszkiewicz,

Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

Zatem, jeśli planujecie zakup Lidlomixa, to trzeba czekać na okazję. Na ten moment urządzenie nie jest dostępne ani w sklepach stacjonarnych, ani w sklepie internetowym. Jednak nie można wykluczyć, że w najbliższym czasie się to zmieni. Wyroki sądów w Hiszpanii oraz Niemczech mogą zachęcić polski oddział do ponownego przygotowania odpowiedniej promocji.

Źródło zdjęć: Lidl

Źródło tekstu: Lidl