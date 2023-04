Polacy w Lidlu mają tę usługę od lat. Inni dopiero dostaną

Lidl chce dalej rozwijać swój biznes e-commerce. Jeszcze przed końcem roku nowy sklep internetowy Lidla ma pojawić się we Francji.

Lidl posiada strony internetowe w każdym kraju, w którym stawia swoje dyskonty. Rzecz w tym, że wciąż nie wszędzie umożliwia zakupy online. Ale jak wynika z dostępnych informacji, kierownictwo firmy dostrzega rosnącą wartość kanału e-commerce i planuje w tej kwestii znaczącą ekspansję.

Po Belgii, Holandii, Hiszpanii, Słowacji, Czechach oraz Polsce, czyli krajach już teraz objętych sprzedażą internetową Lidla, swój e-sklep jeszcze przed końcem 2023 roku otrzymać ma Francja – donoszą tamtejsze media.

Jak podaje branżowy magazyn LSA, powołując się na Michaela Biero, dyrektora wykonawczego ds. zakupów, marketingu i komunikacji w Lidlu we Francji, grupa pracuje nad nowym projektem e-commerce i nie jest to nic związanego ze sprzedażą żywności. Zauważmy, pasuje to do profilu obecnych e-sklepów Lidla, które skupiają się wokół towarów z oferty non-food.

Cenną informacją jest przy tym, że Lidl ostatnio wyraźnie rozbudował swoje centrum logistyczne w Holandii, skąd na razie zaopatruje jedynie kraje Beneluksu. Tymczasem hub ten wydaje się świetnym punktem wyjścia do rozpoczęcia działalności internetowej właśnie we Francji.

Lidl posiada obecnie we Francji dokładnie 1591 sklepów, aczkolwiek w tym roku planuje otwarcie 15 kolejnych. To mniej więcej dwukrotność tego, co widzimy w Polsce, choć oczywiście należy też brać poprawkę na liczbę ludności i powierzchnię. Tak czy inaczej, powyższe liczby dają firmie 8 proc. udziału w rynku spożywczym, a pod względem generowanych obrotów lepiej Lidl radzi sobie jedynie w Niemczech.

Sklepy internetowe Lidla słyną przede wszystkim ze sprzedaży towarów non-food marek własnych, w tym m.in. osprzętu kuchennego SilverCrest czy narzędzi warsztatowych Parkside. Według ujawnionych danych, w roku 2022 kanał Lidl Digital wygenerował bagatela 1,1 mld euro (ok. 5,15 mld zł) obrotu.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: LSA, oprac. własne