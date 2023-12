Jarosław Kaczyński pokonany przez telewizor

Według szacunków aż 200-300 tys. Polaków mogło stracić dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej. Wśród ofiar nowego standardu znalazł się Jarosław Kaczyński.

Od kilku dni trzeci multipleks, na którym nadawane są kanały TVP, nadawany jest w nowym standardzie DVBT-2. Eksperci już wcześniej ostrzegali, że nawet 300 tys. Polaków może przez to stracić dostęp do kanałów Telewizji Publicznej. Wśród nich jest też Jarosław Kaczyński.

Kaczyński bez dostępu do TVP

W rozmowie z Radiem Wnet Jarosław Kaczyński przyznał, że w związku ze zmianą standardu nadawania cyfrowej telewizji naziemnej sam stracił dostęp do kanałów TVP. Prezes PiS początkowo podejrzewał, że to metody rodem ze stanu wojennego, ale dowiedział się, że sam jest sobie winny.

Kiedy wróciłem parę dni temu z Krakowa koło trzeciej w nocy i otworzyłem telewizor, zobaczyłem, że jest brak sygnału. Zadzwoniłem do jednej osoby, potem do drugiej osoby. Nie odbierały. W końcu potem do samego prezesa Telewizji Polskiej, czyli do pana prezesa Matyszkowicza, żeby się dowiedzieć, czy to już, czy to sposób, jaki został zastosowany w stanie wojennym. Ale okazało się, że to tylko mój błąd i nie dokonałem odpowiednich zmian w swoim telewizorze.

- zdradził Jarosław Kaczyński.

Oznacza to, że Jarosław Kaczyński ma w domu stary telewizor lub dekoder, który nie obsługuje nowego standardu DVBT-2/HVEC. Chociaż zmiana była zaplanowana już dawno temu i pozostałe multipleksy nadają w nowym standardzie od wielu miesięcy, to prezes PiS zasugerował, że jest to część planu przejęcia kontroli nad mediami publicznymi.

To, co dzisiaj się dzieje, nie jest bardzo dalekie od tego, co się wydarzyło w stanie wojennym. Nie chcę mówić, że to jest zupełnie tak samo, bo to byłaby nieprawda, ale cel jest mniej więcej ten sam

- skomentował prezes PiS.

Pełną rozmowę z Radiem Wnet możecie obejrzeć poniżej. Temat telewizji naziemnej jest poruszany w 5 minucie i 30 sekundzie.

Źródło zdjęć: TomaszKudala / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Radio Wnet