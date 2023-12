Polacy tracą dostęp do TVP. Wyjaśniamy

Od dzisiaj wielu Polaków mogło stracić dostęp do kanałów Telewizji Publicznej. To przez zmianę standardu nadawania. Co można w takim wypadku zrobić?

Dzisiaj ostatecznie nastąpiła zmiana standardu nadawania kanałów Telewizji Polskiej, które udostępniane są za pośrednictwem trzeciego multipleksu (MUX-3). Dla setek tysięcy Polaków oznacza to brak dostępu do tych programów.

Zmiana standardu nadawania telewizji

Pierwsza zmiana standardu nadawania telewizji naziemnej nastąpiła w czerwcu 2022 roku. Wtedy też większość multipleksów przełączyła się na DVB-T2/HEVC. Wyjątek stanowił MUX-3, na którym nadawane są kanały Telewizji Polskiej.

Stało się to na wniosek MSWiA, które — z powodu wybuchu wojny w Ukrainie — poprosiło o przełożenie terminu, ponieważ na trzecim multipleksie działa też System Ostrzegania Regionalnego. Ostatecznie Urząd Komunikacji Elektronicznej przesunął ten obowiązek na grudzień 2023 roku i termin ten właśnie wybił.

Telewizja Polska już wcześniej informowała, że w grudniu zmieni się standard nadawania telewizji naziemnej. Najpierw w 14 na 15 grudnia przełączono go dla zachodniej części naszego kraju. Dzisiaj w nocy (z 18 na 19 grudnia) to samo nastąpiło dla pozostałej części Polski.

Według szacunków około 300 tys. Polaków mogło przez to stracić dostęp do kanałów Telewizji Polskiej. Problem dotyczy osób, które mają stare telewizory i dekodery, nieprzystosowane do nowego standardu. W ich przypadku jedynym rozwiązaniem jest zakup nowego urządzenia. Na szczęście podstawowe dekodery z obsługą nowego standardu DVB-T2/HEVC można kupić już za kilkadziesiąt złotych.

