TVP. Setki tysięcy Polaków stracą dostęp. Masz czas do grudnia

W grudniu setki tysięcy Polaków straci dostęp do kanałów TVP. Stanie się tak z powodu przełączenia na nowy standard nadawania.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina, że już wkrótce zmieni się standard nadawania telewizji w trzecim multipleksie (MUX-3). Na nim nadawane są kanały Telewizji Polskiej, co oznacza, że około 300 tys. Polaków straci dostęp do programów TVP.

Zmiana standardu nadawania MUX-3

Pierwsza zmiana standardu nadawania nastąpiła już w czerwcu 2022 roku. Dotyczyła ona wszystkich multipleksów poza MUX-3, bowiem MSWiA poprosiło o przesunięcie terminu w związku z atakiem Rosji na Ukrainę, gdyż na tym multipleksie działa także System Ostrzegania Regionalnego. Urząd Komunikacji Elektronicznej przystał na tę prośbę i ustalił, że ostateczna zmiana musi nastąpić do końca 2023 roku.

Ten termin powoli się zbliża i Telewizja Polska już zapowiedziała, że przejdzie na nowy standard w nocy z 14 na 15 grudnia. Będzie to pierwszy etap zmian, który dotknie zachodnią część kraju. Kolejny nastąpi w nocy z 18 na 19 grudnia.

Dla prawie 300 tys. Polaków, jak pokazują badania, oznacza to brak dostępu do kanałów TVP, ponieważ ich telewizory i dekodery nie są przystosowane do odbioru nowego sygnału w standardzie DVB-T2/HEVC. Rozwiązaniem jest zakup nowego urządzenia. W przypadku dekoderów ceny wahają się od kilkudziesięciu do mniej więcej 200 zł.

Telewizja Polska ma uruchomić specjalną kampanię informacyjną, w ramach której będzie informować odbiorców i zaplanowanych zmianach. W sumie ma zostać wyemitowanych aż 2000 spotów i to zarówno w samej telewizji, jak i w mediach społecznościowych.

Źródło zdjęć: Konektus Photo / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TVP, oprac. własne