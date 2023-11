Vectra zmieniła dostawcę przetwarzania i dostarczania wideo

Vectra od października korzysta z rozwiązań zaprojektowanych przez firmy PROEXE oraz Ateme. Chodzi o przetwarzanie i dostarczanie wideo.

Rozwiązanie CDN BlueOnline, z którego korzysta obecnie Vectra, zostało opracowane przez spółkę PROEXE, będącą częścią Grupy Vectra. Rozwiązanie video origin i packaging zostało z kolei zaprojektowane przez Ateme w oparciu o produkt Ateme NEA. Dzięki temu operator może teraz oferować swoim klientom usługi Android TV na jeszcze wyższym poziomie. Platforma wyróżnia się dużą elastycznością i skalowalnością, co pozwala na swobodną rozbudowę zarówno pod kątem wydajności, jak i funkcjonalności. Jest to kluczowe dla zapewnienia użytkownikom najlepszych możliwych doświadczeń.

Udoskonalona platforma do przetwarzania i dostarczania wideo, opracowana w partnerstwie z firmami PROEXE i Ateme to milowy krok dla Vectry, umacniający naszą pozycję jako lidera innowacji w dostarczaniu materiałów audiowizualnych klientom telewizji kablowej. To rozwiązanie nie tylko zwiększa jakość oferowanych przez nas usług, ale także otwiera drzwi do nowych możliwości, ułatwiając nam skalowanie biznesu i dostosowanie się do rosnących potrzeb naszych abonentów. Dla Vectry to także możliwość bliższej współpracy i większego wpływu na dalszy rozwój sieci CDN, z której korzystamy my i nasi klienci. Rozwiązania Ateme NEA i CDN BlueOnline firmy PROEXE przyniosły niezwykłe rezultaty. Cały system jest bardzo stabilny, a jego dojrzałość pozwoliła na błyskawiczne testy, wdrożenie, integrację i instalację. W efekcie udało się wprowadzić produkt w bardzo szybkim tempie – projekt rozpoczął się w sierpniu, a już 21 września byliśmy gotowi do jego finalnego uruchomienia.

– skomentował Bartłomiej Irzyński, Dyrektor ds. IT i Technologii, Członek Zarządu w Vectra S.A.

Rozwiązanie Ateme NEA obejmuje nagrywanie w chmurze (Cloud Digital Video Recording) i funkcje catch-up TV. Zostały one uzupełnione systemem Embedded Distributed Storage (EDS) Ateme, hiperkonwergentnym rozwiązaniem do przechowywania danych, które redukuje wymagania dotyczące pojemności szaf rackowych w centrum danych. Przyczynia się to do bardziej efektywnego i łatwiej skalowalnego planowania infrastruktury, a w efekcie – bardziej elastycznego i ekologicznego rozwoju.

Przy uruchamianiu lub wymianie usługi OTT, najważniejsze są dwie kwestie: jak stabilny będzie system i jak długo potrwa uruchomienie. Cieszymy się, że wspólnie z PROEXE, możemy zapewnić stabilne dostarczanie wideo dla usługi TV Smart GO firmy Vectra, zapewniając widzom w całej Polsce wspaniałe wrażenia z oglądania – jesteśmy także dumni, że to nowe rozwiązanie wdrożyliśmy tak szybko.

– powiedział Tomasz Pałdyna, Dyrektor Sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią w Ateme

Połączone rozwiązanie CDN PROEXE i Ateme NEA znalazło także zastosowanie u klientów indywidualnych oraz u operatorów telekomunikacyjnych, którzy zdecydowali się na wdrożenie usługi TV Smart, zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z dostawcą usług IPTV – EVIO SGT.

Bardzo się cieszymy, że udało nam się dostarczyć i uruchomić wspólnie z Vectrą i Ateme nowoczesne, elastyczne i funkcjonalne rozwiązanie. Jest to dla nas wielki sukces, zwłaszcza biorąc pod uwagę bardzo krótki czas, w jakim wdrożenie to musiało zostać zrealizowane oraz praktycznie brak możliwości popełnienia jakiegokolwiek błędu. Bardzo istotne jest również to, że koszt obsługi ruchu jest na bardzo konkurencyjnym poziomie. Wdrożone rozwiązanie zainstalowane jest w 5 niezależnych węzłach i pozwala na obsługę ruchu przekraczającego 1 TB/s. Firma PROEXE dostarczyła także rozwiązania CDN BlueOnline Selector w wersji cloud native, który umożliwia integrację oraz konfigurowanie inteligentnych reguł sterowania ruchem do zewnętrznych systemów CDN, np. w przypadku chwilowego wysokiego zapotrzebowania na ruch. Do końca roku, biorąc pod uwagę rozwój zapotrzebowania na strumieniowanie wideo, spodziewamy się nawet kilkukrotnego wzrostu wydajności. Rozwiązanie kierujemy do wszystkich zainteresowanych podmiotów, operatorów telekomunikacyjnych i dostawców treści jako nowoczesną alternatywę dla istniejących na rynku rozwiązań.

– podsumował Maciej Bakalarz, CEO & Founder w firmie PROEXE

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Vectra