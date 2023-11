Vectra na Black Friday. Pakiet 85 kanałów telewizji za darmo

Vectra rozpoczyna promocję Black Friday, która potrwa aż do końca listopada. Operator przygotował ofertę „2 w cenie 1 przez cały okres umowy” łączącą internet z telewizją.

W ramach głoszonej w Vectrze oferty Black Friday, każdy, kto zdecyduje się na zakup usługi dostępu do internetu światłowodowego z prędkościami od 450 Mb/s do 1,2 Gb/s, otrzyma bez dodatkowych opłat, przez cały okres umowy, pakiet telewizyjny Srebrny, zawierający 85 kanałów.

Ceny promocyjnych pakietów różnią się w zależności od wybranej prędkości Internetu i odpowiadają dotychczasowym cenom samodzielnej usługi dostępu do sieci.

Pakiet z prędkością pobierania do 450 Mb/s wraz z pakietem telewizyjnym Srebrnym wiąże się z opłatą 59,99 złotych miesięcznie. Przy opcji do 600 Mb/s cena wyniesie 69,99 złotych, do 900 Mb/s – 74,99 złotych. W przypadku najszybszego internetu do 1,2 Gb/s trzeba się liczyć z opłatą 104,98 złotych.

Okres zobowiązania tych ofert wynosi 24 miesiące. Dodatkowo obowiązuje opłata 4,99 zł miesięcznie za wypożyczenie modemu. Poza okresem promocyjnym pakiet telewizyjny Srebrny oferowany przez Vectrę dostępny jest w cenie 39,99 zł miesięcznie z okresem zobowiązania na 24 miesiące.

Dodatkowo klienci, którzy skorzystają z promocji, otrzymają dekoder TV Smart 4K BOX. Jego zaletą są kompaktowe rozmiary i możliwość przenoszenia z miejsca na miejsce. Dzięki temu dostęp do usług Vectry można mieć wszędzie tam, gdzie jest internet. Dekoder TV Smart 4K BOX zapewnia odbiór obrazu 4K, możliwość instalowania aplikacji zewnętrznych, obsługę gier Android TV z opcją podłączenia gamepadów, ma też pilota Bluetooth oraz funkcję asystenta głosowego.

Eleven Sports bez dodatkowych opłat

Vectra ma jeszcze jedną okazję. Obecni klienci z umową dostępu do usługi telewizyjnej czy internetowej, mają możliwość otrzymania Eleven Sports bez dodatkowych opłat przy zmianie umowy na wyższy pakiet.

Pakiet Eleven Sports oferuje dostęp do wydarzeń sportowych z całego świata. Abonenci będą mogli śledzić mecze czołowych piłkarskich lig świata, a także rozgrywki pucharowe. Dla siebie znajdą też coś fani sportów motorowych.

Cztery kanały Eleven Sports nadają 24 godziny na dobę w jakości HD, a Eleven Sports 1 jest dostępny także w jakości 4K.

Źródło zdjęć: Vectra

Źródło tekstu: Vectra