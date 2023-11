Korzystasz z HBO Max? Szykuj się na podwyżki

HBO Max wprowadza nowy, droższy pakiet. Co to oznacza dla użytkowników?

"Tanio już było" to chyba jeden z najbardziej wymęczonych zwrotów w mediach technologicznych, a jednak trudno o lepszy opis tego, co dzieje się z branżą usług streamingowych. Fala podwyżek nie ominęła HBO Max, za którego już niebawem trzeba będzie zapłacić więcej.

A w każdym razie więcej będą musieli zapłacić użytkownicy Max, czyli amerykańskiej wersji usługi. W innym przypadku stracą część dotychczasowej funkcjonalności.

Max z nowy progiem subskrypcji. Za jakość 4K będzie trzeba płacić więcej

Platforma zaczęła rozsyłać maile, w których informuje o zmianie swojego cennika. Trzeba przyznać, że są one komunikowane w dość chytry sposób, bo technicznie rzecz biorąc cena podstawowej subskrypcji bez reklam wcale się nie zmienia i nadal ma wynosić 15,99 dolarów.

Problem w tym, że zostanie ona poważnie okrojona. Użytkownicy stracą możliwość oglądania materiałów w 4K HDR i z dźwiękiem Dolby Atmos oraz będą mogli korzystać z serwisu tylko na dwóch urządzeniach jednocześnie. Mówimy więc o bardzo brutalny cięciu, szczególnie w kontekście jakości obrazu.

Ale jest rozwiązanie - wystarczy zmienić swoją subskrypcję na nowy plan Ultimate, kosztujący 19,99 dolarów miesięcznie. W tej cenie użytkownicy dostęp do materiałów w najwyższej jakości 4K HDR, dźwięk Dolby Atmos oraz opcję oglądania na czterech urządzeniach jednocześnie. No i opcję pobrania 100 filmów w miesiącu w ramach bonusu.

Innymi słowy, niemal dokładnie to, co jeszcze do niedawna można było mieć w standardowym planie. Dziwny zbieg okoliczności, prawda?

Nowe ceny wchodzą w życie od grudnia 2023. Na całe szczęście na razie dotyczą one wyłącznie rynku amerykańskiego, choć można się spodziewać, że prędzej czy później trafią także nad Wisłę. Pozostaje jedynie trzymać kciuki, by było to raczej później.

