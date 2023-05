Koniec HBO Max. Zmiany obejmą też Polaków

Koncern Warner Bros. Discovery dokonał zapowiadanej wcześniej zmiany: serwis streamingowy HBO Max przestał istnieć, zamiast tego zadebiutował znacznie bogatszy Max. Choć dotyczy to tylko USA, podobna operacja dokona się na innych rynkach, także w Polsce.

Koniec serwisu HBO Max nie jest niczym zaskakującym – Warner Bros. Discovery zapowiadał taki ruch ponad miesiąc temu. Zmiana to nie tylko prosty rebranding – amerykański gigant połączył dwa działające w Stanach Zjednoczonych serwisy HBO Max oraz Discovery+ w jedną usługę Max. W nowym serwisie dostępne będą treści z HBO, Discovery, CNN, HGTV, Cartoon Network, DC, Looney Tunes i wielu innych marek filmowych i medialnych.

Jednocześnie wprowadzono nowy pakiet subskrypcyjny Ultimate Ad-Free za 19,99 USD za miesiąc lub 199,99 USD za rok, w którym dostępny jest bogaty katalog treści 4K UHD – jest ich obecnie około tysiąca, czyli osiem razy więcej, niż oferował dotąd HBO Max. Użytkownicy korzystający z nowego planu mogą jednocześnie odtwarzać wideo na 4 urządzeniach i pobrać do 100 filmów i seriali do trybu off-line.

Koncern zapowiada, że wszystkie produkcje wydane przez Warner Bros. w tym roku oraz w przyszłości będą dostępna dla widzów Max Ultimate w jakości 4K UHD, wkrótce po ich kinowych premierach. Nowości jest więcej – w Maxie wprowadzone będą także standardy Dolby Vision, Dolby Atmos i HDR 10, a niektóre seriale i filmy będą dostępne w ulepszonym trybie 60 klatek na sekundę.

Poza planem Ultimate amerykańscy klienci mogą korzystać z obecnych wcześniej planów Max Ad-Lite (9,99 USD miesięcznie) i Max Ad-Free (15,99 USD miesięcznie). Obydwa pozwalają na równoczesne odtwarzania dwóch strumieni, oferują rozdzielczość 1080p i dźwięk przestrzenny 5.1. W tańszym planie wyświetlane są reklamy i nie ma możliwości pobrania treści off-line.

Dotychczasowi użytkownicy HBO Max zostaną przeniesieni do nowej usługi z zachowaniem obecnych planów i ustawień, takich jak profile, awatary i listy ulubionych. W większości przypadków aplikacje HBO Max automatycznie się zaktualizują do nowej wersji Max.

Opisywane zmiany dotyczą Stanów Zjednoczonych, ale na tym rynku się nie skończy. Warner Bros. Discovery ma sprecyzowane plany na podobne zmiany na całym świecie. Już jesienią 2023 połączenie usług i nowy serwis streamingowy dostępne będą w Ameryce Łacińskiej, natomiast do Europy zmiany dotrą na początku 2024 roku. To, jak będzie wyglądała oferta, wynika ze specyfiki każdego z rynków, trudno więc w tej chwili przewidzieć, co Max zaoferuje w przyszłym roku Polakom.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Warner Bros. Discovery

Źródło tekstu: Warner Bros. Discovery