Polsat Box Go zaprasza na nowy serial. Dużo humoru z rodziną w tle

Dziś w Polsat Box Go premiera nowego serialu komediowego. Teściowie to pełna humoru historia pokazująca w krzywym zwierciadle współczesne obyczaje, relacje rodzinne, konflikty wartości i stare jak świat różnice pokoleniowe.

Akcja serialu „Teściowie” zbudowana jest wokół związku dwojga młodych ludzi, Andżeliki Nagórskiej (Julia Wieniawa) i Lucjana Ledwonia (Ignacy Liss). Ona – fanka social mediów marząca o oszałamiającej karierze w telewizji, on – pasjonat średniowiecza, w trakcie doktoratu z historii. Gdy uświadamiają sobie, że nie mogą bez siebie żyć, postanawiają udawać, że dziewczyna jest w ciąży, więc przyszli teściowie szybko powinni kupić im mieszkanie.

Pierwsze spotkanie Ledwoniów i Nagórskich to zderzenie różnych światów, które uruchamia lawinę zabawnych zdarzeń. Rodzice Andżeliki, posiadacze dojrzewalni bananów oraz hurtowni warzyw i owoców to dorobkiewicze, których przeciwieństwem są skromnie żyjący Ledwonie. Niespodziewanie okazuje się też, że ojcowie rodzin, Zenon Nagórski (Cezary Pazura) i Roman Ledwoń (Cezary Kosiński), znają się jeszcze z czasów szkolnych i żywią do siebie ogromną niechęć.

Serial powstał na zlecenie Telewizji Polsat przy współpracy wykonawczej firmy TFP. Reżyseria: Krzysztof Jaroszyński i Grzegorz Kuczeriszka, scenariusz: Krzysztof Jaroszyński i Mariusz Cieślik, zdjęcia: Grzegorz Kuczeriszka.

Jak obejrzeć „Teściów”?

Serial „Teściowie” można oglądać w pakiecie Polsat Box Go Premium bez reklam, w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji: na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV, Amazon Fire TV oraz dekoderów. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay, umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu na przykład na ekran telewizora.

Kolejne odcinki serialu będą udostępniane w piątki, zaczynając od 12 maja 2023 roku. Cały sezon serialu liczy 20 odcinków.

Źródło zdjęć: Cyfrowy Polsat

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat