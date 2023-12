Play wprowadza do oferty TV 9 nowych kanałów

Play rozszerza ofertę pakietów telewizyjnych o nowe kanały Grupy Kino Polska. W menu fioletowego operatora przybędzie 9 nowych pozycji, które na start dostępne są za darmo w otwartym oknie.

W nowej ofercie Play abonenci zyskają dostęp do pakietu kanałów Grupy Kino Polska, będącej częścią SPI International, globalnej firmy medialnej należącej do Grupy CANAL+.

Dzięki umowie z Kino Polska telewizyjna oferta Playa zwiększyła się o dziewięć nowych kanałów, w tym pięć z pakietu FilmBox. Jest też dostępny filmowy kanał Kino TV, dokumentalny DocuBox HD, sportowy FightBox HD oraz nadający w jakości 4K FunBox UHD.

Wszystkie te kanały Grupy Kino Polska zostaną udostępnione abonentom Play promocyjnie w ramach okna otwartego od 14 grudnia 2023 roku do 9 stycznia 2024 roku.

Kanały Grupy Kino Polska, które dołączą do oferty Play, to popularne i lubiane treści telewizyjne. FilmBox to dobrze znana marka, która oferuje pięć kanałów filmowych: FilmBox Premium HD, FilmBox Extra HD, FilmBox Family, FilmBox Action i FilmBox Arthouse.

Pakiet FilmBox obejmuje ofertę nagradzanych filmów ze znanymi aktorami, głośne produkcje hollywoodzkie, uznane kino europejskie, najlepsze filmy akcji, klasykę rozrywki dla całej rodziny, wybór seriali z całego świata, a także kino artystyczne, autorskie i dzieła spoza głównego nurtu.

Użytkownicy telewizji Play będą mogli również oglądać znane filmy i seriale na kanale Kino TV. Oferta programowa obejmuje wybór popularnych evergreenów, filmów fantasy, dramatów, komedii, horrorów, a także seriali i miniseriali.

Miłośników dokumentów z pewnością ucieszy oferta kanału DocuBox HD, prezentującego programy i seriale przyrodnicze, popularnonaukowe, historyczne i kulturalne. Dla fanów sportu nadawca oferuje FightBox HD – kanał sportowy, poświęcony ponad 30 dyscyplinom sportów walki, w tym najszybciej rozwijającej się ostatnio MMA.

Z kolei FunBox UHD to jeden kanałów, który nadaje w jakości Ultra HD (4K). Pozwala odkryć widzom zapierające dech w piersiach miejsca, spotkać niezwykłych ludzi i uczestniczyć w wyjątkowych wydarzeniach kulturalnych.

Kanały Grupy Kino Polska będą dostępne w pakietach:

Kino TV – dostępny w pakiecie kanałów Telewizji Nowej Generacji oraz w Telewizji MAX i MAX Premium.

– dostępny w pakiecie kanałów Telewizji Nowej Generacji oraz w Telewizji MAX i MAX Premium. DocuBox HD – dostępny w pakiecie Dokumenty w Telewizji Nowej Generacji oraz w Telewizji MAX i MAX Premium.

– dostępny w pakiecie Dokumenty w Telewizji Nowej Generacji oraz w Telewizji MAX i MAX Premium. FightBox HD – dostępny w pakiecie Sport w Telewizji Nowej Generacji oraz w Telewizji MAX i MAX Premium

– dostępny w pakiecie Sport w Telewizji Nowej Generacji oraz w Telewizji MAX i MAX Premium FunBox UHD – dostępny w pakiecie Lifestyle w Telewizji Nowej Generacji oraz w Telewizji MAX i MAX Premium.

– dostępny w pakiecie Lifestyle w Telewizji Nowej Generacji oraz w Telewizji MAX i MAX Premium. Kanały pakietu FilmBox – dostępne w pakiecie FilmBox.

Dodatkowe informacje na temat ofert telewizji Play wraz z możliwością zakupu są dostępne w salonach sprzedaży, przez telefon oraz na stronie play.pl.

