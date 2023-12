Kolejni klienci Play z dostępem do produkcji BBC

Play rozszerzył dostęp do produkcji z katalogu BBC Studios na kolejną grupę klientów. Tym razem dotyczy to osób, które korzystają z usług telewizyjnych UPC.

Biblioteka BBC Player dostępna jest w usługach telewizyjnych Play od 4 kwietnia tego roku. Teraz dostęp do katalogu zyskali również abonenci usług telewizyjnych UPC. Produkcje BBC będą dostępne na dekoderze w UPC na żądanie w zakładce „Kanały na żądanie” dla osób posiadających pakiety Max i Max Premium. Natomiast klienci pakietu Select będą mogli oglądać treści w ramach okna otwartego, które potrwa do 8 stycznia 2024 roku. Po tym czasie dostęp zostanie wyłączony automatycznie. W przypadku dalszej chęci posiadania dostępu do katalogu BBC Studios, Play zachęca do rozszerzenia usług o wyższy pakiet telewizyjny.

Atrakcyjne produkcje BBC

BBC Player to rozszerzenie oferty BBC Studios w Polsce o produkcje telewizyjne dostępne na żądanie. Serwis pozwala cieszyć się bogactwem katalogu produkcji BBC w dowolnym miejscu i czasie. Można tam znaleźć wyjątkowe i cenione przez branżę brytyjskie seriale, poszerzające horyzonty filmy dokumentalne i programy lifestyle’owe, a także uwielbiane przez dzieci produkcje dla najmłodszych. Abonenci usług telewizyjnych UPC uzyskają dostęp do szerokiej gamy gatunków z kanałów linearnych BBC Studios oraz premierowych tytułów dostępnych wyłącznie dla użytkowników serwisu. Wśród nich znajdą się między innymi:

Rajskie ptaki

Na Nowej Gwinei znajdują się najdziksze, najmniej zbadane miejsca na Ziemi. Wyspa porośnięta jest tropikalnym lasem. Pełno tu owoców, nasion, owadów, brak za to większych drapieżników, więc żyjące tu ptaki mogły rozwinąć niesłychane bogactwo barw i zdobnych piór, niespotykane nigdzie indziej. Rajskie ptaki od dawna fascynują sir Davida Attenborough, który wielokrotnie podróżował w najdalsze strony, by je filmować. Twórcy programu podążają jego śladem, kontynuując odkrywczą pracę. Dwójka lokalnych ekspertów, Paul Igag oraz Miriam Sumpa, postanawia sfilmować tyle rajskich ptaków, ile tylko się da – być może to pomoże skuteczniej sprawować nad nimi ochronę.

Niezapomniane

Do jakich czynów zdolna jest osoba, z którą żyjemy od lat? Jakie skrywa tajemnice? „Niezapomniane” to nagrodzony BAFTA serial kryminalny o dawno zamkniętych, choć nierozwikłanych śledztwach z przeszłości, którym na nowo przyglądają się bystra detektyw Scotland Yardu Cassie Stuart oraz jej partner Sunny Khan. Pierwszy sezon serialu zawiązuje się w chwili odnalezienia zwłok młodego mężczyzny w podziemiach starego domu. W toku śledztw próbie poddana zostaje wyjątkowa relacja łącząca śledczych, a ich ocena zdemoralizowanego społeczeństwa ulega dramatycznej zmianie. Od razu w serwisie dostępny będzie także drugi i trzeci sezon serialu.

Top Gear – sezon 33

Na 33. sezon największego na świecie motoryzacyjnego show zapraszają Chris Harris oraz towarzyszący mu mistrz krykieta Freddie Flintoff i komik Paddy McGuiness. Prowadzący wybierają się na pielgrzymkę pick-upem przez Tajlandię, startują supersamochodami w Alpach i testują najnowsze niedrogie mikrosamochody elektryczne w Paryżu.

Blue

Sześcioletnia Blue, suczka australijskiej rasy blue heeler, mieszka z młodszą siostrą Bingo oraz rodzicami. Dziewczynki mają nieograniczoną fantazję i uwielbiają urozmaicać sobie codzienność fascynującymi przygodami. Wymyślają kreatywne zabawy, w które włączają całą rodzinę. Od kiedy Mama wróciła do pracy, Tata łączy pracę z domu z opieką nad córkami. I choć myśli, że to on pociąga za sznurki, bardzo się myli.

Dodatkowe informacje na temat ofert telewizji Play wraz z możliwością zakupu są dostępne w salonach sprzedaży operatora, przez telefon pod numerem 790500500 oraz na stronie play.pl.

