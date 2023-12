Kolejna awaria w Play? Są problemy z telewizją UPC

Piątkowy poranek przywitał klientów UPC, którzy razem z tym operatorem zostali przejęci przez Play, problemami. Fioletowi mają kolejną awarię, która tym razem związana jest przede wszystkim z dekoderem Horizon. Niezadowoleni klienci zgłaszają jednak nie tylko problemy z telewizją. U niektórych osób pojawiły się też problemy z Internetem, ale na ogół ten działa.

Z komentarzy wynika, że problemy dotyczą różnych miejsc w Polsce. Są zgłoszenia z Płocka, Gdyni, Warszawy i okolic, Szczecina czy Górnego Śląska. Najczęściej jest mowa o błędzie 1001.

– przykładowe komentarze niezadowolonych klientów Play (pisownia oryginalna)

Z komunikatu, o którym wspomnieli niektórzy zgłaszający, jest mowa o przewidywanym czasie usunięcia awarii o godzinie 11:00. Pozostaje mieć nadzieję, że do tego czasu rzeczywiście wszystko będzie działać prawidłowo. Poprosiliśmy biuro prasowe Play o komentarz w tej sprawie. Publikujemy go poniżej.

Obserwujemy utrudnienia w dostępie do telewizji na dekoderach Horizon. Ustalamy przyczyny tej sytuacji, aby jak najszybciej przywrócić działanie usługi. Sytuacja nie dotyczy ofert telewizyjnych Play (przez aplikację PLAY NOW czy na dekoderach PLAY BOX TV i PLAY NOW TV BOX) czy dostępu do internetu.

Przepraszamy za utrudnienia, poinformujemy jak tylko przywrócimy pełną funkcjonalność usługi.