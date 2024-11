Uciekają z X na inną platformę. Nawet Donald Tusk ma już tam konto

Twitter/X traci na popularności? Po wygranej Trumpa, internauci masowo zaczęli go masowo porzucać. Większość przeszła do innej platformy społecznościowej. Swoje konto założył na niej nawet premier Donald Tusk.

Zawsze tak jest, że jak jedna platforma traci użytkowników, to zyskują na tym inne. Tak też się stało i tym razem. Po wygranej Trumpa, internauci, na wzór Stephena Kinga, masowo zaczęli porzucać Twittera/X. Większość przeszła do innej platformy społecznościowej - Bluesky.

Bluesky ma obecnie ponad 18 milionów użytkowników. Firma poinformowała, że w ciągu ostatnich 90 dni, liczba jej użytkowników podwoiła się, a jeden dzień był wręcz rekordowy - platformie przybyło ponad milion nowych osób. Można powiedzieć, że Bluesky korzysta na kryzysie wokół X.

another day, another million new users on bluesky



blew right past 18M people today! https://t.co/x6v5YW0WFT pic.twitter.com/1O8nc2jbIN — bluesky (@bluesky) November 17, 2024

Bluesky - co to jest?

Platforma społecznościowa Bluesky została założona w 2019 roku przez Jacka Dorseya, który był współzałożycielem Twittera. Można powiedzieć, że do tej pory nie była jakaś popularna. Aż do teraz. Przenoszą się na nią głównie ci, którym nie odpowiada fakt, że Elon Musk wykorzystywał X jako narzędzie wyborcze Trumpa w wyborach prezydenckich w USA.

Na Bluesky pojawili się czołowi celebryci USA, tacy jak Taylor Swift. Ale nie tylko oni. Przeszli do niej także użytkownicy zniechęceni zmianami na platformie X, które co jakiś czas wprowadza Musk, siejąc zamieszanie. Od X odwraca się także część mediów - brytyjski "The Guardian", hiszpańska "La Vanguardia" ogłosiły niedawno, że nie będą już korzystać z platformy miliardera. Jako powód podały, że stała się ona zbyt toksyczna.

Jak się ma Twitter/X?

Okazuje się, że mimo licznych lub głośnych odstąpnień od platformy, ma się ona całkiem nieźle. Wciąż utrzymuje dużą liczbę wizyt dziennie. Similarweb.com podało, że ma ich około 151 milionów, podczas gdy wspomniane Bluesky około 2,8 miliona. Konto na Bluesky ma także premier Donald Tusk, co ogłosił 16 listopada.

Słyszałem, że jest was coraz więcej na tej drugiej aplikacji. Od dziś też jestem na Bluesky.

- oznajmił premier Donald Tusk.

Także Mark Zuckenberg korzysta na tych wszystkich zawirowaniach. W siłę rośnie także Threads, należący do Meta. Firma podała, że od początku listopada Threads wzbogaciło się o 15 milionów nowych użytkowników.

