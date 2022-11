Zuckerberg jak Elon Musk. Wyleje tysiące osób

Meta, firma matka między innymi Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, ogłosiła ogromną redukcję zatrudnienia. Pracę straci w sumie kilkanaście tysięcy ludzi.

Pracownicy firmy Meta nie będą mieli najlepszych Świąt Bożego Narodzenia. Firma, do której należą między innymi Facebook, Instagram oraz WhatsApp, ogłosiła grupowe zwolnienia. Pracę straci kilkanaście procent całej załogi, co przy tak dużej korporacji oznacza ogromne zwolnienia.

Meta zwolni kilkanaście tysięcy ludzi

Grupowe zwolnienia zostały ogłoszone na oficjalnym blogu. W sumie pracę ma stracić 13 proc. całej załogi, czyli w tym wypadku aż 11 tys. osób. Mark Zuckerberg, czyli szef Meta, przyznał, że byli zbyt optymistyczni, jeśli chodzi o przyszłe wyniki firmy i stąd konieczne jest ograniczenie kosztów, a to najłatwiej osiągnąć poprzez redukcję zatrudnienia.

Na początku Covid świat szybko przeniósł się do Internetu, a gwałtowny wzrost handlu elektronicznego doprowadził do nadmiernego wzrostu przychodów. Wiele osób przewidywało, że będzie to trwałe przyspieszenie, które utrzyma się nawet po zakończeniu pandemii. Ja też tak zrobiłem, więc podjąłem decyzję o znacznym zwiększeniu naszych inwestycji. Niestety nie poszło tak, jak się spodziewałem.

- napisał Zuckerberg na blogu Meta.

Szef Meta zapewnia, że w przyszłości firma będzie bardziej efektywna, redukując wydatki, ostrożniej podchodząc do zatrudnienia i inwestując w mnie projektów o wyższym priorytecie, np. AI, reklamy oraz metaverse. Teraz najbardziej redukcję załogi odczuje zespół, który odpowiadał za zatrudnianie nowych osób.

Nie bez znaczenia są ostatnie wyniki Meta. Akcje firmy spadły w tym roku o 70 proc., co przełożyło się na niższą wycenę aż o 700 mld dolarów. Ogłoszenie o redukcji zatrudnienia przełożyło się na wzrost o 4 proc., co pokazuje, że inwestorzy podchodzą do tych wieści optymistycznie. Będą to też pierwsze grupowe zwolnienia od momentu założenia firmy w 2004 roku.

