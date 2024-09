Firma komputerowa znalazła klucz do sukcesu. Zatrudniła... koty

Na nikim już nie robi wrażenia fakt, że do niektórych biur można przychodzić ze swoim pupilem. Jednak ta firma komputerowa poszła o krok dalej - zatrudnia w swoich szeregach aż 10 kocich pracowników.

Japońska firma Qnote, zajmująca się tworzeniem stron internetowych, zatrudniła 10 kotów. Pierwszy z czworonożnych pracowników trafił na etat już 20 lat temu, można powiedzieć, że pracuje w firmie całe swoje życie. Koty na codzień mieszkają w biurze, które zostało do nich dostosowane. Dostały do dyspozycji 12 kuwet i specjalnie zaprojektowane kocie półki, po których mogą się wspinać.

Każdy z kotów nosi tytuł formalny: audytor, główny urzędnik lub manager. Każdy z nich ma też swoją historię - jeden był uratowany z wypadku drogowego, inny przybył z kociej kawiarni. Oprócz kotów, w biurze pracuje 32 pracowników, którzy bardzo cenią sobie kocie towarzystwo i opiekują się nimi także po godzinach pracy. Jak twierdzi właściciel firmy, koty stały się skutecznym narzędziem przyciągającym do pracy. Szef Qnote ma nawet teorię, że dzieki kotom firma ma niewielki odsetek zwolnień.

Koty pozytywnie wpłynęły też na integrację zespołu ludzkiego i dały managerom lepiej poznać pracowników, dzięki interakcjom ze zwierzętami. Co ciekawe, mimo całej sympatii do kocich kompanów, pracownicy zgodnie twierdzą, że przeszkadzają one im w wykonywaniu codziennych obowiązków. Ale skoro szef jest zadowolony z wyników, to najważniejsze. Dzięki kotom pracownicy zmuszani są do robienia sobie przerw, co też dobrze wpływa na jakość wykonywanej pracy.

Źródło zdjęć: Grafiko Assets / Shutterstock.com

Źródło tekstu: scmp.com