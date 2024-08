Jego sławy na TikToku nie da się powstrzymać. 50 milionów wyświetleń

Trendujące filmy z kotami Chubby, generowanymi przez AI, zdobywają miliony wyświetleń i mają już grono oddanych fanów. Wygląda na to, że coraz bardziej zaciera się granica między spamem, a sztuką. Czy to jedynie algorytm, czy naprawdę chce tego internet?

AI uczyniło z kotów na nowo gwiazdy internetu

Koty w internecie to żadna nowość, od dawna cieszyły się uznaniem, ale żaden z nich do tej pory nie doprowadził do łez więcej osób niż popularny Chubby. Wcielenia Chubby'ego, pulchnego kota, są różne, ale zawsze jest on rudy i puchaty oraz generowany przez sztuczną inteligencję. Zawsze jest też postawiony w smutnej, lekko kompromitujacej lub wielce dziwacznej sytuacji. Wywołuje u obserwatorów wiele emocji - wprawia w osłupienie, oburza, budzi współczucie lub rozczula. Twórcy treści na TikToku, opowiadają jego historię w postaci pokazu slajdów ze zdjęć generowanych przez AI. Sytuacje, w których go widzimy są dalekie od realnych. Chubby kradnie w sklepie spożywczym, jest aresztowany przez policję, płacze za kratami więzienia. Filmiki z udziałem Chubby'ego, zamieszczone na koncie @mindminds mają ponad 50 milionów wyświetleń oraz ponad 68 tysięcy komentarzy w różnych językach.

fot. @mpminds

Inny wirusowy filmik z czerwca, autorstwa użytkownika @b.ajasiii, na którym widać chłopca płaczącego i ogladającego filmiki o kotach wygenerowanych przez AI, wygenerował 173 miliony wyświetleń. Nie ma zatem wątpliwości, że filmiki z kotem Chubby, stworzonym przez sztuczną inteligencję przyciągają uwagę i emocje prawdziwych ludzi i to masowo. Rodzi to nowe pytanie o sztukę i technologię, a być może pokazuje wizję przyszłości internetu. Większość filmów umieszcza kota Chubby w przygnębiających ludzkich sytuacjach. Chubby jest prześladowany w szkole, uzależniony od papierosów, powołany do wojska. Wszystkie filmy mają ścieżkę dźwiękową wygenerowaną przez AI na podstawie utworu Billie Eilish "What I Was Made For", przy czym tekst utworu zamieniono na miauczenie. Niezależnie od tego, czy Chubby jest tym, czego ludzie szukają w sieci, to właśnie taką treść daje nam internet. Pytanie, dlaczego?

Koty były naturalnym wyborem, gdy kultura memów zakorzeniła się w internecie. Wraz z postępem technologii, łatwo było przejść od zdjęć kotów do generowania ich za pomocą AI.

Zacząłem w styczniu 2024. Zobaczyłem inne konto, które tworzyło generowane przez AI zdjęcia kotów. Zremiksowałem je i stworzyłem postacie Chubby'ego i Chubby'ego Juniora. Wiedziałem, że istnieje potencjał zarabiania pieniędzy na TikToku i zobaczyłem, że treści generowane przez AI są dość popularne. Smutne filmy generują większe zaangażowanie, ponieważ wywołują współczucie u widzów.

- powiedział BBC twórca popularnego konta @mpminds, który na co dzień związany jest z branżą finansową.

Jak donosi Washington Post, twórcy historii o kotach AI robią na nich prawdziwy biznes. Sprzedają nawet kursy, które uczą, jak zdobywać obserwujących i zarabiać pieniądze.

Sztuczna Inteligencja umożliwia to na dużą skalę, więc dlaczego nie spróbować?

- mówi Renee DiResta, była dyrektor ds. badań na Uniwersytecie Strandforda.

Niektórzy uważają tego typu filmiki za spam (slop), ale one istnieją i są czymś w rodzaju zjawiska socjologicznego naszych czasów. Co najważniejsze, nie ukrywają faktu, że są stworzone za pomocą AI i poruszają serca odbiorców.

Nie jestem pewien do czego prowadzi ten projekt. Na razie będę publikował treści w obecnej formie i zobaczę, co się stanie.

- mówi twórca konta @mpminds.

