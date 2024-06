Nowość, a już doprowadza internautów do białej gorączki

No i doczekaliśmy się nowej wersji spamu. W dobie sztucznej inteligencji śmieciowe treści tworzone przez AI zalewają internet. Jest na to już termin.

Nawet spam jest jakiś inny

Sztuczna inteligencja z impetem wdarła się do mediów społecznościowych oraz internetu i szturmuje je do tej pory. Przedstawiciele generacji Z są najwyraźniej mocno zaniepokojeni tym zjawiskiem. Do tego stopnia, że stworzyli już nawet nowe pojęcie, które opisuje te zmiany. Slop to nic innego jak nowa wersja spamu, tworzonego w dobie AI.

Internet jest pełen mało wartościowych treści. Nic dziwnego, AI daje możliwości generowania szybko i dużo. W mediach zaroiło się w momencie od fotografii oraz treści generowanych przez AI. Okazuje się, że taki natłok informacji oraz zdjęć może sprawić wrażenie przytłoczenia i zmęczenia odbiorcy.

Slop czyli "popłuczyny" lub "pomyje"

Slop może oznaczać także drobno zmieloną karmę dla zwierząt gospodarskich. Slop to "śmieci AI" w internecie. Odnosi się wprost do generowania ogromnej ilości obrazów i filmów, tekstów oraz komentarzy. Wszystkie te treści są tworzone przez sztuczną inteligencję w celu "symulowania istnienia treści na stronach internetowych" i w serwisach typu Facebook oraz TikTok. Zadaniem tych treści jest zarabianie pieniędzy na reklamach i przekierowywanie ruchu z wyszukiwarek. Slop powoduje problemy z wyszukiwaniem w internecie. Należy przekopać się przez setki treści, zanim znajdzie się coś naprawdę wartościowego. Mimo obowiązku oznaczania, nadal użytkownicy mają problem z odróżnieniem prawdziwych treści od treści generowanych przez AI.

Slop, który namieszał w sieci to były fałszywe zdjęcia bezśnieżnych Alp lub zdjęcia wnętrz rzymskich term.

Termin slop zyskał popularność w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Google, Meta i Microsoft zaczynają szkolić swoje systemy tak, aby były one w stanie rozpoznawać treści generowane przez AI. Ale należy pamiętać, że to na nas, jako użytkownikach spoczywa największa odpowiedzialność w tej kwestii. Nikt lepiej od nas samych nie sprawdzi, czy treść dostarczona przez AI jest prawdziwa.

