Sztuczna inteligencja potrafi nieźle namieszać w wyszykiwaniach. Pozbawiona krytycznego myślenia i empatii, czasem podaje nam mrożące krew w żyłach odpowiedzi. Jak z tym żyć, skoro machina ruszyła i nie zamierza się zatrzymywać?

Nie można do końca ufać sztucznej inteligencji i w dalszym ciągu lepiej weryfikować źródła znalezionych w sieci informacji. Jeśli będziemy zbyt leniwi, aby sprawdzić, czy wyszukiwania są prawdziwe, zastosowanie porad może przynieść więcej szkody niż pożytku. Przekonali się już o tym użytkownicy Google, którym wyszukiwarka z AI podała w odpowiedzi całkiem szalone i zupełnie nieprawdziwe informacje. To właśnie o tych odpowiedziach teraz jest głośno. I jeśli nie do końca wiesz o co chodzi, jest szansa że zainteresuje cię ten tekst.

Rozwój algorytmów związanych ze sztuczną inteligencją jest wprawdzie coraz bardziej imponujący, ale wciąż zdarzają się rozmaite wpadki. Duże modele językowe mają to do siebie, że wciąż zdarza im się podwać nieprawdziwe lub pomieszane informacje. Dzieje się tak głównie z powodu zaplecza, z którego pobierają dane. To pewnie kwestia kilku miesięcy, kiedy algorytmy zostaną poprawione, tymczasem o "wpadkę" nie trudno.

Sztuczna inteligencja dostała z jakiegoś powodu dostęp do danych z miejsc takich jak Reddit, z fake newsami. No i się podziało. Te dwie słynne wpadki Google stały się już wiralami. Warto wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi.

Klej najlepszym sposobem na utrzymanie sera na pizzy

Kiedy jeden z użytkowników przeglądarki Google wpisał "ser nie przykleja się do pizzy", sztuczna inteligencja udzieliła zaskakującej porady, sugerując, że dodanie "około 1/8 szklanki nietoksycznego kleju do sosu" powinno pomóc rozwiązać ten problem.

Oczywiście, mamy nadzieję, że nikt nie potraktował tej porady serio. I nie tylko dlatego, że pochodziła ona sprzed 11 lat.

Ludzie powinni jeść conajmniej jeden mały kamień dziennie

To drugi przykład na to, że wyszukiwarka pokazuje nonsensy. Zalecana dzienna porcja kamieni, była odpowiedzią na absurdalne pytanie, "Ile kamieni powinienem jeść każdego dnia". Jak widać, artykuł The Onion News zawierał na takie zapytanie gotową odpowiedź.

Innymi ciekawymi, aczkolwiek mrożącymi krew w żyłach, poradami natury kulinarnej, było użycie benzyny do doprawienia spagetti, albo wzięcie kąpieli w maśle orzechowym w celu wybielenia skóry. Cuda też się dzieją, w przypadku pytania Google o prezydentów Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że nawet ci dawno już nieżyjący chcą nadal studiować, lub zdawać maturę.

Wniosek jest jeden, nie uchronimy się przed sztuczną inteligencją, ale możemy zachować zdrowy rozsądek. O ile wiedza na temat prezydentów poskutkuje niższą oceną na szkolnym sprawdzianie, to w niektórych przypadkach, zwłaszcza tych kulinarych, lepiej mieć się na baczności. Należy sprawdzać źródła, na które powołuje się pozbawione krytycznego spojrzenia AI.

