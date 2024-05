Google z genialną nowością. Szkoda tylko, że dopiero teraz

Jedno niezwykle przydatne nowe narzędzie, które zadebiutowało podczas wydarzenia Goggle I/O, ułatwi nam wyszukiwanie zdjęć i filmów w bibliotece Zdjęć Google.

Google wprowadza model Gemini AI do Zdjęć Google, które otrzymuje tym samym nową funkcję — Zapytaj Zdjęcia. Funkcja ta umożliwia korzystanie użytkownikom z zapytań w języku naturalnym. Pozwala na przeszukiwanie zdjęć i zadawanie pytań kontekstowych na ich temat. Wyszukiwania zdjęć w bibliotece ma szansę stać się teraz o wiele prostsze.

