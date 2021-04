Twórca fili.cc skazany. Musi zapłacić prawie 48 mln zł odszkodowania

Adam S. - twórca nielegalnego serwisu z filmami i serialami fili.cc - został skazany na rok więzienia w zawieszeniu. Dodatkowo musi zapłacić prawie 48 mln zł odszkodowania właścicielom praw autorskich.

Adam S. - twórca serwisu fili.cc - został zatrzymany przez białostocką policję w październiku 2019 roku. Rok później sąd pierwszej instancji wydał wyrok w jego sprawie - rok więzienia w zawieszeniu oraz konieczność zapłacenia prawie 48 mln zł zadośćuczynienia właścicielom praw autorskich, bo właśnie na taką kwotę zostały oszacowane ich straty. Teraz Sąd Apelacyjny w Białymstoku podtrzymał wcześniejszy wyrok - informuje Polskie Radio Białystok.

Twórca fili.cc skazany

Serwis z nielegalnymi filmami i serialami działał od 2015 do 2019 roku. W jego bazie znajdowało się blisko 63 tys. pozycji, za dostęp do których płaciło niemal 300 tys. użytkowników. W sumie poszkodowanych było 40 podmiotów, a ich straty oszacowano na około 48 mln zł. Stąd też wzięła się kwota, którą musi teraz zapłacić Adam S. i to pomimo tego, że w trakcie swojej działalności zarobił "zaledwie" 1,2 mln złotych.

Prokuratura domagała się kary 3,5 roku bezwzględnego więzienia. Obrońcy Adama S. utrzymywali, że konieczność zapłaty 48 mln zadośćuczynienia jest wystarczającą karą i wysłanie mężczyzny za kratki praktycznie uniemożliwi mu spłacanie zasądzonych zobowiązań. Sąd Apelacyjny przychylił się do zdania obrońców i utrzymał wyrok pierwszej instancji.

Źródło tekstu: Polskie Radio Białystok