Hulajnogi elektryczne mają zniknąć. Wyznaczono konkretną datę

Kolejne duże miasto mówi "nie" hulajnogom elektrycznym. Zdaniem władz stolicy Hiszpanii, nie spełniają one warunków bezpieczeństwa i narażają życie pieszych, zwłaszcza osób starszych.

Koniec z hulajnogami elektrycznymi w kolejnej stolicy

Władze stolicy Hiszpanii, poinformowały o tym, że z ulic Madrytu znikną wkrótce hulajnogi elektryczne. To nie pierwsze miasto, które zdecydowało się na tego typu krok. Całkiem niedawno z ulic Paryża, zniknęło 15 tysięcy hulajnog. Madryckie hulajnogi mogą jeździć po ulicach miastach jedynie do końca września. Chodzi głównie o względy bezpieczeństwa mieszkańców stolicy.

Cofamy zezwolenie trzem firmom, obsługującym elektryczne hulajnogi, które od października znikną z ulic Madrytu. Naszym priorytetem jest integralność fizyczna i bezpieczeństwo mieszkańców Madrytu.

- czytamy w poście burmistrza Madrytum Jose Louis Martineza-Almeida, na X.

Wszystko wskazuje na to, że trzy firmy obsługujące około 6 tysięcy pojazdów w Madrycie: Lime, Dott i Tier, będą musiały wycofać swoje sprzęty z ulic miasta. Według danych, urządzenia, którymi dysponowały firmy nie spełniały warunków bezpieczeństwa w stosunku do pieszych, nie posiadały ubezpieczenia oraz nie świadczyły usług dla całego miasta. Mimo próśb, nie wprowadzono do nich ulepszeń technologicznych, które zapewniłyby poruszanie się ich po wyznaczonych miejscach, a nie po chodnikach. Parkowanie hulajnog również nie było właściwe i pozostawiało wiele do życzenia.

Co z prywatnymi hulajnogami elektrycznymi?

Te będą mogły nadal swobodnie poruszać się po mieście, obostrzenia ich nie dotyczą.

Hulajnogi nie tylko niosą zagrożenie życia mieszkańców, także ich sposób przechowywania niesie ze sobą niebezpieczeństwo. Wystarczy przypomnieć pożar, który miał miejsce w miniony weekend w Krakowie, gdzie płonęły hulajnogi elektryczne oraz zapasowe baterie.

Źródło zdjęć: PavelKant / Shutterstock.com

Źródło tekstu: tvn24