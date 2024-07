Olbrzymi wybuch w Paryżu. Budynek dosłownie zaczął się walić

Hulajnoga staje w płomieniach, a nawet całkowicie eksploduje? Niestety, takie rzeczy mają miejsce. Całe szczęście bardzo rzadko. Podpowiadamy, jak uniknąć tego typu przykrych incydentów.

W miniony weekend w Paryżu doszło do przykrego i dość głośnego incydentu. W jednym z paryskich klubów nocnych doszło do całkowitej eksplozji hulajnogi elektrycznej. Zapalił się akumulator urządzenia, który uszkodził budynek. W wyniku zawalenia się fragmentu ściany i żyrandola trzy osoby zostały ranne. To bardzo rzadkie zjawisko, ale posiadacze tego urządzenia muszą sobie zdawać sprawę z zagrożenia. Czy da się tego uniknąć? Najprostszy sposób to przestrzeganie najważniejszych zaleceń użytkowania.

Wybuchające hulajnogi to rzadkość

Ale jak widać, takie przypadki mogą mieć miejsce. Ogólnie rzecz biorąc, każdy akumulator, w momencie kiedy zostaje uszkodzony, może zacząć się zapalać, a w skrajnych przypadkach może dojść do eksplozji. Akumulatory stosowane w hulajnogach to zazwyczaj akumulatory litowo-jonowe, których charakter wiąże się z ryzykiem. Poddane ekstremalnym warunkom lub niewłaściwemu zarządzaniu przez użytkowników mogą wejść w stan niekontrolowanej temperatury, co skutkuje zapaleniem, albo wybuchem urządzenia.

Z centrum Paryża hulajnogi elektryczne "wyparowały" w ostatnim czasie, być może w związku z nadchodzącą olimpiadą. Miasto nadal oferuje rowery elektryczne, a sieć ścieżek rowerowych w ostatnich 2 latach została bardzo rozbudowana. Fot. L.O Telepolis.pl

Co zwiększa ryzyko eksplozji akumulatora?

Do eksplozji akumulatora może przyczynić się kilka czynników.Mogą to być uszkodzenia fizyczne - wystarczy gwałtowne uderzenie w krawężnik, upadek lub przebicie akumulatora. W takim przypadku dochodzi do zwarcia i tragedia gotowa. Inny czynnik, który jest często bagatelizowany to przeładowanie. Pozostawianie hulajnogi ładującej się bez nadzoru na długi czas, zwłaszcza na noc, może do tego doprowadzić. Zaleca się odłączenie hulajnogi zaraz po naładowaniu. Ważna jest także jakość akumulatora, stąd te urządzenia przechodzą na ogół rygorystyczne kontrole jakości. Tanie lub podrabiane baterie zwiększają ryzyko eksplozji.

Ponadto, dobrą praktyką jest nie pozostawianie hulajnogi na słońcu podczas gorących dni oraz używaj do ladowania oryginalnej ładowarki.

