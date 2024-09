Koniec pracy z domu? Kolejna wielka firma wzywa ludzi do biura

Najpierw Amazon, teraz Dell. Najwięksi pracodawcy na świecie mówią dość pracy z domu. Kolejny gigant wprowadza jej zakaz i karze pracowikom wracać do biura już od poniedziałku.

Wygląda na to, że moda na pracę z domu powoli przemija. Przynajmniej tak uważają najwięksi pracodawcy na świecie. Niedawno pisaliśmy, że do biur wezwał swoich pracowników Amazon. Teraz to samo robi kolejny technologiczny gigant, czyli Dell.

Dell ogłosił, że już od najbliższego poniedziałku, 30 września do biur i to na pięć dni w tygodniu ma wrócić cały dział sprzedaży firmy.

Praca z domu powinna być wyjątkiem, a nie regułą.

- można przeczytać w komunikacji wewnętrznej firmy, do której dotarł Reuters.

Pracownicy Della w trakcie i po pandemii koronawirusa mieli możlwość zupełnej pracy zdalnej. Jednak niedawno musieli zacząć regularnie bywać w biurze. W zależnosći od możliwości i lokalizacji wymagana była od nich praca z siedziby firmy, 2 lub 3 dni w tygodniu.

Zmiany firma tłumaczy to potrzebą zwiększenia współpracy oraz podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników, o co zdecydowanie ławiej jest w biurach niż online. Nowe wymogi będą od poniedziałku dotyczyć działu sprzedaży, jednak podobne reguły z czasem będą dotyczyć także innych działów Della.

Wcześniej w tym tygodniu Amazon ogłosił, że od nowego roku będzie wymagał od swoich pracowników pracy z biura w pełnym wymiarze etatu, po tym jak obecnie zatrudnieni w firmie mają prawo do dwóch dni pracy zdalnej w tygodniu.

Źródło zdjęć: Below the Sky / Shutterstock.com

Źródło tekstu: reuters.com