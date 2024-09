Koniec z pracą zdalną. Nakaz powrotu do biur od stycznia

Koniec z pracą hybrydową. Amazon nakazał pracownikom powrót do biura na pieć dni w tygodniu.

Zmiana wejdzie w życie od stycznia, poinformował w stosownej notatce wszystkich pracowników, dyrektor generalny Amazona, Andy Jassy.

Postanowiliśmy wrócić do pracy w biurze, tak jak to było przed wybuchem pandemii COVID-19. Wszystko to po to, by być lepiej przygotowanymi do innowacyjności, współpracy i utrzymywania ze sobą wystarczających kontaktów.

- czytamy w notatce do pracowników.

Andy Jassy znany jest z tego, że jest on wielkim sceptykiem, jeśli chodzi o pracę zdalną. Wcześniej jednak, pracownicy Amazona mogli pracować dwa dni w tygodniu z domu. Od stycznia to się zmieni. Jednak, pracownicy wcale nie chcą tak ochoczo wracać do biur. Dążenia Amazonu do sprowadzenia pracowników korporacyjnych z powrotem do biur, stało się źródłem napięć w firmie, zatrudniającej ponad 1,5 miliona osób na całym świecie.

Pracownicy oddziału w Seattle zorganizowali nawet w zeszłym tygodniu protest, gdy firma zaostrzyła zasady pełnej pracy zdalnej. Amazon zastosował redykalne kroki i zwolnił organizatora protestu.

Andy Jassy zastąpił w 2021 roku, założyciela Jeffa Bezosa na stanowisku dyrektora generalnego. Utworzył też specjalną skrzynkę dla pracowników, do której mogą oni składać skargi na niepotrzebną biurokrację i przepisy. Poinformował też, że oprócz powrotu do biura pięć dni w tygodniu, zamierza wprowadzić w USA model pracy w trybie "hot desk".

Według miesięcznego badania, przeprowadzonego przez ekonomistów, latem tego roku około 12% pełnoetatowych pracowników w USA pracowało całkowicie zdalnie, a kolejne 27% zgłosiło że wdrożyło politykę pracy hybrydowej.

