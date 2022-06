Acer zachęca do walki o przyszłość Ziemi

Acer Polska rusza z akcją edukacyjną, za sprawą której chce zachęcić każdego z nas do walki o lepszą przyszłość dla Ziemi, czyli naszego wspólnego domu.

We współczesnym świecie ścigamy się o wszystko. Ale nie o to, co jest najważniejsze. O to kto zadba o nasz wspólny dom. Te słowa zaczynają spot dotyczący nowej kampanii edukacyjnej firmy Acer “Join the green race”. Jej celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do dbania o Ziemię.

Nasza planeta nigdy nie potrzebowała naszej pomocy bardziej niż dziś. Z tego powodu stworzyliśmy akcję “Join the green race”, która ma wymiar motywacyjny i edukacyjny. Jako Acer zielone mamy nie tylko logo, ale i przede wszystkim serce. Dlatego sami wychodzimy naprzeciw wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu, ale do wyścigu o lepszą przyszłość chcemy zachęcić naszych klientów, partnerów i konkurencję.

– powiedział Jeremi Rybak, Marketing Manager w Acer Polska

Acer w ramach swojej akcji przygotował nie tylko spot, ale również działania towarzyszące. Treści zachęcające do troski o Ziemię pojawią się w ramach kampanii cyfrowych, w mediach społecznościowych marki oraz przy okazji współpracy z influencerami.

Ekologiczne produkty Acera

Acer od lat podejmuje się różnych działań na rzecz Ziemi. Jedną z nich jest linia produktów marki, która miała swój debiut nieco ponad rok temu. To wtedy zapowiedziano flagowy laptop Aspire Vero, którego obudowa jest w 30%, a klawiatura nawet w 50% wykonana z plastiku pochodzącego z recyklingu. Sprzęt ten posiada specjalne rozwiązania pozwalające na zmniejszenie zużycia energii, a całość sprzedawana jest w opakowanie w pełni nadające się do ponownego przetworzenia. Urządzenie ma również bogate wnętrze w postaci procesora Intel Core i5 lub i7, piętnastocalowych ekranów Full HD z technologią IPS oraz wydajnej karty Intel Iris Xe Graphics, która spokojnie pozwoli na uruchomienie mniej wymagających gier.

Firma Acer podejmuje też szereg innych działań na rzecz Ziemi, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym. Jedną z największych inicjatyw jest projekt Earthion, który zakłada realizację wielu zadań w trosce o naszą planetę. To między innymi redukcja emitowanego dwutlenku węgla, ograniczenie zużycia energii w produkowanych sprzętach i zaangażowanie dostawców firmy do działań zgodnie z postulatami inicjatywy RE100. Tajwański producent, odpowiadający także za markę Predator, chce w ciągu najbliższych 3 lat (do 2025 roku) dojść do 30% zawartości tworzyw sztucznych w jego podstawowych produktach.

Na szczeblu lokalnym pracownicy Acer Polska biorą z kolei regularny udział w eko-dyżurach. Firma sfinansowała też pasiekę we Wrocławiu, ławkę solarną w Poznaniu, kosze do wyławiania plastiku z Morza Bałtyckiego, a także pojemniki na elektrośmieci w wybranych miejscach w Polsce.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Acer

Źródło tekstu: Acer