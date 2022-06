Acer Nitro 5. Co może budżetowy laptop z RTX 3050?

Czy warto kupić gamingowego laptopa z układem graficznym GeForce RTX 3050? Czy pozwoli on na komfortowe granie w rozdzielczości Full HD? Tego dowiecie się z recenzji laptopa Acer Nitro 5, który wyposażony jest właśnie w to GPU.

GeForce RTX 3050 to w tym momencie najtańsza karta graficzna NVIDII z serii RTX 30, która obsługuje Ray Tracing oraz DLSS. W swojej laptopowej wersji jest jeszcze trochę słabsza od desktopowego wydania, stąd niektórzy mogą zastanawiać się, czy GPU pozwala na komfortowe granie w rozdzielczości Full HD. Tak się składa, że na testy trafił do mnie gamingowy laptop Acer Nitro 5, który jest wyposażony w ten układ. Sprawdźmy, na co pozwala.

Acer Nitro 5 – specyfikacja

Laptop Acer Nitro 5 dostępny jest w różnych specyfikacjach od tych najtańszych aż po niemal high-endowe. Do mnie trafiła akurat trochę słabsza konfiguracja z procesorem Intel Core i5-11400H, 8 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz oraz grafiką NVIDIA GeForce RTX 3050 z 4 GB pamięci VRAM (maksymalnie 65 W TGP). Już na papierze widać, że jest to propozycja budżetowa, dla osób które albo nie mają wysokich wymagań, albo nie dysponują odpowiednim budżetem, aby kupić coś droższego.

Poza tym laptop wyposażony jest w 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD, czyli 1920 × 1080 pikseli. Wyświetlacza odświeża obraz z częstotliwością 144 Hz, więc pod tym względem gracze powinni być zadowoleni. Dodatkowo laptop ma dwa dyski – SK Hynix SSD NVMe o pojemności 512 GB oraz WD Blue HDD o pojemności 1 TB. Dzięki temu mamy do dyspozycji jeden szybki nośnik pod system operacyjny i najważniejsze programy i drugi, który pozwala na przechowywanie dużej liczby gier. To całkiem niezłe rozwiązanie, chociaż dyski talerzowe powoli odchodzą już do lamusa i wolałbym dwa półprzewodnikowe.

Ekran: matowy 15,6” IPS, Full HD (1920 × 1080), 144 Hz

Procesor: Intel Core i5-11400H (6 rdzeni, 12 wątków, do 4,5 GHz)

Układ graficzny: GeForce RTX 3050 4 GB (max. 65 W TGP)

Pamięć RAM: 8 GB DDR4 3200 MHz

Dysk: SSD M.2 SK Hynix 516 GB + WD Blue HDD 1 TB

Sieć: LAN 1 Gb/s + WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Kamera: Tak

Dźwięk: głośniki stereo

Porty: 2 × USB 3.2 Gen1, 1 × USB 3.2 Gen2, USB-C, HDMI, mini-jack 3,5 mm, RJ-45

Akumulator: litowo-jonowy, 2-komorowy (3733 mAh)

Zasilacz: 180 W (19,5 V / 9,23 A)

Wymiary: 363 × 262 × 24,3 mm

Masa: 2,13 kg

Cena: około 3999 zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)