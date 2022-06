Testuję laptop za 1400 zł, i to z MS Office w cenie. Nie ma lipy

Acer Swift 1 to niedrogi laptop przygotowany z myślą o niezbyt wymagających użytkownikach, który – dzięki obsłudze sieci Wi-Fi 6, pozwoli sprawnie korzystać z zasobów Internetu. Urządzenie przydać się może również do nauki czy pracy, również zdalnej.

W moje ręce tym razem wpadł laptop Acer Swift 1, czyli kosztujący trochę ponad tysiąc złotych komputer o przyjemnym wyglądzie i, przynajmniej teoretycznie, niezłej części specyfikacji. Znajdziemy tu 14-calowy ekran FullHD, podświetlaną klawiaturę, czytnik linii papilarnych, sporo gniazd i portów oraz wsparcie dla sieci Wi-Fi 6.

Wewnątrz obudowy pracuje niezbyt wydajny Intel Celeron ze zintegrowaną grafiką, wspierany przez zaledwie 4 GB RAM-u oraz 128 GB pamięci masowej. Czy to wystarczy do swobodnego i bezproblemowego korzystania z tego laptopa? Tego próbowałem się dowiedzieć przez ostatnie dni. Co z tego wyszło? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja laptopa:

Plastikowa obudowa, kolor Pure Silver (srebrny),

Wymiary: 322 x 212 x 15 mm, masa: około 1300 g,

Podświetlana klawiatura wyspowa QWERTY, touchpad, czytnik linii papilarnych,

14-calowy wyświetlacz IPS LED LCD o rozdzielczości FullHD (1920 x 1080 pikseli, 16:9, 157 ppi), 60 Hz, matowa matryca,

Dwurdzeniowy procesor Intel Celeron N4500 (1,1 GHz, maks. 2,8 GHz, 4 MB Cache L3, 10 nm),

Grafika Intel UHD Graphics,

4 GB pamięci RAM LPDDR4X, dysk eMMC 128 GB,

Gniazda i porty: 2 x USB 3.0 typu A, USB 3.1 typu C, HDMI, Jack 3,5 mm (słuchawki + mikrofon), gniazdo zasilania, Kensington Lock,

Łączność: Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz, 2 x 2 MIMO), Bluetooth 5.0,

Kamera HD 720p, głośniki stereo, 2 mikrofony,

Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 48 Wh,

Zasilacz sieciowy 45,1 W (2,37 A, 19 V),

System operacyjny Windows 11 Home 64-bit (22000), oryginalnie w trybie S Mode.

Zestaw testowy

Acer Swift 1 przyjechał do mnie w szarym, kartonowym pudełku, razem z zasilaczem sieciowym. Dodatkiem do laptopa jest roczna subskrypcja na pakiet Microsoft 365 Personal.

